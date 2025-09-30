元NHK解説主幹のジャーナリスト岩田明子氏は28日夜に放送されたフジテレビ系「Mr．サンデー」（日曜午後8時54分）に出演し、自民党総裁選（10月4日投開票）の今後の展望についてコメントした。

その中で、MCの宮根誠司から「コメントが田さんに似てきた」と、政治ジャーナリスト田崎史郎氏を引き合いに指摘され、「本当？ やだー」と笑いながら反応する場面があった。 番組では、小林鷹之・元経済安保担当相（50）、茂木敏充前幹事長（69）、林芳正官房長官（64）、高市早苗・前経済安保担当相（64）、小泉進次郎農相（44）の活動を伝える中で、進次郎氏の陣営に表面化した、好意的なコメントの動画への投稿を依頼した「ステマ問題」を詳報。他陣営や野党の反応も踏まえ、有力候補の1人とみられる進次郎氏がステマ問題を抱えたままの選挙戦となっていることで、今後の展開にどんな影響が出るのか、岩田氏や元衆院議員の金子恵美氏らが分析した。

宮根に「今後どうなっていきますか？」と問われた岩田氏は、「党員票の行方ですよね。ステマ問題がありましたから、後半でこれがどう党員票に影響するかというところと、国会議員票が前回のように、党員票と違うような形での投票行動になると、それこそ、自民党はまだ国民の声を聴かないのかということになりかねない」と指摘。この「ステマ問題は、やはり、国会議員へのプレッシャーにはなり得るのかなと思います」とも述べた。

名前には言及しなかったが、上位2人による決選投票になる可能性が高いとした岩田氏に、宮根が「前回（前週の放送）も岩田さんに聴いたんですが、ぶっちゃけ、（新総裁は）だれですか？」と、ド直球質問。これに、岩田氏は前週出演時の自身のコメントに言及し「先週ね、『ぶっちゃけ、だれですか』って言われたので、先週の時点では小泉さんが頭ひとつ出ていたので（進次郎氏と）言いかけたんですけど、選挙ってやっぱり、何があるか分からないから。言及を避けて大正解だったな、って」と、胸をなで下ろしたようにコメントした。

そんな岩田氏に、宮根は今回も「今はだれ？」と、あらためて見解を求めた。これに対し、岩田氏は「現時点は、小泉さんはちょっと失速します。その（分の）党員票は、林さんが食うのか、高市さんが食うのか、ここのところがまた微妙ですよね」と分析しつつ、予想しづらい展望であることも打ち明けた。

すると宮根は「田さんに似てきたー、コメントが。はっきり答えないから」とイジり、他の出演者は爆笑。岩田氏も「え？ 本当に？ やだー」と、笑いながら受け止めていた。