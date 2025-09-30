ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤ÇÂ¸ºß´¶¡¡Äé¿¿°ì¤ÈÌ¾²È¤ÎÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥éÊü¤Ä¡¡À©ºî¿Ø¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡×
½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤ÎÂè2²ó¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢±«À¶¿åÑ£(Äé¿¿°ì)¡õ±«À¶¿å¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)É×ÉØ¤¬½éÅÐ¾ì¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿Äé¤ÈËÌÀî¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤ä¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¡¢À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÂ¼¶¶Ä¾¼ù»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¤ÎËÌÀî·Ê»Ò
113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó(¾®ÀôÈ¬±À)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ×¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
Âè2²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿±«À¶¿å²È¤Ï¥È¥¤Î¿ÆÀÌ¡£¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù°ÊÍè¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÄé¤¬±é¤¸¤ëÑ£¤Ï¡¢¾¾¹¾ÈÍ¤ËÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë¾åµéÉð»Î¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢¥È¥¤òÂçÊÑ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤ÎËÌÀî¤¬±é¤¸¤ëÑ£¤ÎºÊ¡¦¥¿¥¨¤Ï¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿µ¤ÉÊ¤È¸·¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë½÷À¡£¥È¥¤Ë¤âÉð»Î¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤òµá¤á¡¢Îéµ·ºîË¡¤ä¤ªÃã¤Ê¤ÉÉð²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Î¶µÍÜ¤ò¸·¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2²ó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥(Ê¡ÃÏÈþÀ²)¤¬Êì¡¦¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Î¸Å¤Î¤¿¤á¤Ë±«À¶¿å²È¤Ø¡£¤½¤³¤Ø¡¢¥¿¥¨¤¬¡Ö¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡×¤Èµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃåÊª»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾Íè¤ÏÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¥È¥¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤ªÃã¤ä»°Ì£Àþ¤Ê¤É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ª·Î¸Å»ö¤ò½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¿¥¨¤Ï¡ÖÉð»Î¤ÎÌ¼¤Ï¶â¤ò²Ô¤¤¤À¤êÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤É¤Ê¤ê¤Þ¤»¤Ì¡×¤Ê¤É¤ÈÉð»Î¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤òÀÚ¤Ã¤¿»¶ÀÚ¤êÆ¬¤ÎÑ£¤¬¸½¤ì¡¢ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¥¿¥¨¡£Ñ£¤Ï¡ÖÉð»Î¤Î»þÂå¤Ï¤È¤¦¤Ë½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¿¥Êª¤Î¸þ¾å¤ò»Ï¤á¤ë¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¿¥¨¤Ï¤µ¤é¤ËÊü¿´¾õÂÖ¤Ë¡£¥È¥¤é¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¡¢Ñ£¤Ï¥¿¥¨¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ìÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¡£¤â¤¦Éð»Î¤Ç¤Ï¤ª¤é¤ì¤ó¤Î¤¸¤ã¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¶ÄÞ»á¤Ï¡¢ËÌÀî¤ÈÄé¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±«À¶¿å²È¤Ï¤¹¤´¤¯Ì¾²È¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËëÉÜ¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿²È¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ìÁê±þ¤ËÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¹âµ®¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËëÉÜ¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤»¤ë¿Í¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤·¤«º£»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÁ´Éô¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÄé¿¿°ì¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤¿¤é¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â¼¶¶»á¤â¡Ö¤³¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÄé¤µ¤ó¤âËÌÀî¤µ¤ó¤â¡¢ËÍ¤é¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¼´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¡×¤È2¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¤âÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÏÇ¤ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÏÇ¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤À¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Â¼¶¶»á¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¤âËÌÀî¤ÈºîÉÊ¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þËÌÀî¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»Ô¤È¡¢¤½¤ÎÌ¼¡¦Ãã¡¹¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢Â¼¶¶»á¤Ï¡ÖÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤ÀäÂÐÅª¤Êµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í´Ö¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ò¤â¤¦1ÅÙ»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÄé¤µ¤ó¤âËÌÀî¤µ¤ó¤â¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤À¤±Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ä«¥É¥é¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
