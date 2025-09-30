吉岡里帆、海での素肌際立つショットに反響続々「絵画のような美しさ」「幻想的で綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の吉岡里帆が29日、自身のInstagramを更新。夕暮れの海辺での美しいショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉岡里帆、夕暮れの海辺で素肌際立つ
吉岡は雑誌「FRaU」（講談社）のアカウントをタグ付けし、夕暮れ時の海辺で撮影されたショットを公開。素肌を際立たせたキャミソールワンピース姿で波打ち際に立つ横顔のシルエットが、オレンジ色に染まる空と海を背景に美しく写し出されている。
この投稿に、ファンからは「絵画のような美しさ」「幻想的で綺麗」「素敵」「シルエットまでも女神」「マーメイドみたい」「ドキッとした」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
