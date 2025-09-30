“ライブのano”に圧倒された、佐藤栞里「めちゃくちゃかっこよかったです」
モデル・タレントの佐藤栞里（35歳）が、9月28日に公開されたポッドキャスト番組「さとしおあちぇとぺぺ」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025でanoのライブを初めて観た感想を語った。
佐藤栞里が先日、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出かけて、ファンを公言している10-FEETのライブを楽しんだり、食べたり寝たり、食べたり寝たりと満喫していたと話す。
佐藤は会場でanoのライブも生で観たそうで「いや、めちゃくちゃかっこよかったです。なんかその、ライブ映像だったりとかは見たことも聞いたことももちろんあったけれども、あんなにさ、こう華奢で小さな体で、すっごいもうもう、めちゃくちゃ、人はもちろん満員で、人が入りきれないぐらい溢れていたんですけれども、その前の人から後ろの人までみんな全力でさ、本気でこう楽しんでいて、anoちゃんも、あんな声、で、で、出るんだ！！みたいな。後ろの方までもさ、届いていてすごい圧倒される最高なライブを聴くことができて、めちゃくちゃ私も改めてね、anoちゃんの曲いっぱい聴きたいなっていう気持ちにさせてもらった」と振り返る。
佐藤とあのは、共通の知人である安藤なつを介して会ったことがあるが、あのは緊張してうまく話せなかったという話を何度かメディアで話している。佐藤は「次もしね、あのちゃんに会う機会があったとしたら、なんかもっと緊張しちゃうって思っちゃった。やっぱり、思ってはいたし、分かってはいたけれども、本当にすげえ！！っていう気持ちがね、より高まったので。なんか、もっとちょっと話せなくなっちゃったかもなって、へへへへへ。そう思うぐらいめちゃくちゃかっこよかった」と語った。
佐藤栞里が先日、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出かけて、ファンを公言している10-FEETのライブを楽しんだり、食べたり寝たり、食べたり寝たりと満喫していたと話す。
佐藤とあのは、共通の知人である安藤なつを介して会ったことがあるが、あのは緊張してうまく話せなかったという話を何度かメディアで話している。佐藤は「次もしね、あのちゃんに会う機会があったとしたら、なんかもっと緊張しちゃうって思っちゃった。やっぱり、思ってはいたし、分かってはいたけれども、本当にすげえ！！っていう気持ちがね、より高まったので。なんか、もっとちょっと話せなくなっちゃったかもなって、へへへへへ。そう思うぐらいめちゃくちゃかっこよかった」と語った。