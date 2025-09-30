ドル円理論価格　1ドル＝148.00円（前日比-0.06円）

割高ゾーン：148.65より上
現値：148.60
割安ゾーン：147.35より下

過去5営業日の理論価格
2025/09/29　148.06
2025/09/26　148.08
2025/09/25　147.92
2025/09/24　147.52
2025/09/23　147.20

（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。