日銀主な意見受け10月利上げ観測高まる「そろそろ利上げ考えてもいい時期かも」



日銀9月会合の主な意見が公表された。「そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない」との意見が出たことで、10月利上げ観測が一段と高まっている。きのうは日銀の中で最もハト派とされる野口委員が金融政策調整の必要性に言及した。



ただ、一方で「米経済の落ち込み程度の目途がついていないため現状維持が適当」や「ハードデータもう少し確認後でも遅くない」「サプライズとなる現時点での利上げは避けるべき」といった慎重な意見も出た。



慎重意見が目立ったことから主な意見を受けドル円は一時上昇した。あすの日銀短観、週末の植田日銀総裁発言に注目か。

