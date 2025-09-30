¥¨¥¤¥Ó¥Ã¥¯¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·µÞ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸ÜµÒ¤Î¼õÃí°Æ·ï´óÍ¿¤·¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡£Á£Ö£é£Ã<9554.T>¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·µÞ¡£Æ±¼Ò¤Ï£²£¹Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£¹·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£º£´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é£µ£µ£°£°Ëü±ßÁý³Û¤·¤Æ£·²¯£²£´£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£¶£´¡¥£²¡óÁý¡Ë¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£¶È¶·¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò£±²¯£³£²£°£°Ëü±ß¾å²ó¤ë£²£¶²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£·¡¥£°¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¼õÃí°Æ·ï¤¬´óÍ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ê¥¢¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î£Í¡õ£Á¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤â½Ð¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£²£¶Ç¯£¹·î´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤È±Ä¶ÈÍø±×¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£´üÈæ¤Ç£³£°¡ó¤È¸«¹þ¤à¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
