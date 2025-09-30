U-17ÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÍ×¡¢Æ£°ææÆÂç(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)¤Ï¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÌ¾¼ê»²¹Í¤ÎÉð´ï¤â¤è¤êÉ½¸½¤¹¤ë
¡¡Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¾ïÏ¢¤Ç¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¼´¤Î°ì¿Í¤òÃ´¤¦¥ì¥Õ¥Æ¥£¡£DFÆ£°ææÆÂç(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)¤Ï¡¢27Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëU-17ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäÂçºå¹ç½É¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ä¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¹ç½É3ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿29Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤É¤¦½Ð¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤È¡¢ÂåÉ½¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÃ»´ü´Ö¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç»ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü28Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç(ÂÐÂçºåÂÎ°éÂç)¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤ÏÁ°¤«¤é¤Î¹¶¼é¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÁê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¸å¼ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏGK º´Æ£Î¦ÅÍ(»³·Á¥æ¡¼¥¹)¤äDF¿Ø¤¬Î¿¤®¡¢DFº´Æ£ºùµ×(ÇðU-18)¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É1-1¤Ç45Ê¬´Ö¤ò½ªÎ»¡£¤À¤¬¡¢Æ£°æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤·¤¬¤ë¡£
¡ÖÀ¼³Ý¤±¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤Ç¤É¤¦¤ä¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¡ØÁ°¸«¤è¤¦¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ìÀ¼¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡£Á´Éô¥Ñ¥¹¤¬³Æ±Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢1¸ÄÈô¤Ð¤¹¥Ñ¥¹¤È¤«¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â1¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æ£°æ¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é°ìºÝÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤òÈ¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¡£¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÀï½ÑÅª¤Ê»Ø¼¨¤¬Èæ³ÓÅª¤Ç¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö(¥Á¡¼¥à¤Î¹Í¤¨¤ò)1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ïº¸Â¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¥Ã¥¯¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é³«Êü¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¼«¿ØPA¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¶á¤¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý²Ã¡£°ìÈ¯¤ÇÎ¢ÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢Å¸³«¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¡¢²æ¤ò½Ð¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë(¼þ¤ê¤¬)¹ç¤ï¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤âÁ´Á³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡¢°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆ£°æ¤ÎÌò³ä¤Î°ì¤Ä¡£´¶¤¸¤¿²ÝÂê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¥×¥é¥¹¤ÎÌÌ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¹ç½É¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡²£ÉÍFM¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¡¢²£ÉÍFM¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤ÎÆ£°æ¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éDF¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é¥¥Ã¥¯Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÂÐ³Ñ¤È¤«Á´Á³½³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÅÀ¤¬Æþ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¥¥Ã¥¯¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£DF¥é¥¤¥ó¤«¤é¸«¤ë·Ê¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¯¤µ¤Ó¤Î¥Ñ¥¹¤ä¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¡¢¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë¹âÀºÅÙ¤Îº¸Â¥¥Ã¥¯¤Î»²¹Í¤Ï¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡£Íø¤Â¤³¤½µÕ¤À¤¬¡¢¡Ö½³¤êÊý¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤È¤«¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È¤«¤â¤¦¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢åºÎï¡×¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÌ¾¼ê¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤ÏÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×(4·î)½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤ÎÈ¿¾Ê¤â¤¢¤ê¡¢¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡£¡Ö1ÂÐ1¤Î¶¯ÅÙ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¼Á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¹¶·âÌÌ¤ò´Þ¤á¤Æ´ð½à¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò11·î¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡Ö¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬½Ð¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é1ÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈôÌö¤Î¤¿¤á¤ÎÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥â¥í¥Ã¥³¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î³¤³°±óÀ¬¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¡£¤À¤¬¡¢Æ£°æ¤Ï°ú¤Äù¤á¤ë¡£¡ÖËÜÈÖ¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤ÏÁ´Á³Áê¼ê¤Îµ¤¹ç¤¤¤â°ã¤¦¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤â°ã¤¦¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢1²ó¤ä¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¤ä¤Ã¤¿»î¹ç¤òÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤è¤ê¤â¤É¤ì¤À¤±½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È16¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤ÎÌÜÉ¸¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
