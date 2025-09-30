ETF売買動向＝30日寄り付き、日経レバの売買代金は166億円と低調 ETF売買動向＝30日寄り付き、日経レバの売買代金は166億円と低調

30日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比3.9％減の437億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.6％減の278億円となっている。



個別ではグローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> など14銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が7.30％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が4.09％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.41％安、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> は4.12％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は3.71％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は3.48％安、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> は3.39％安と大幅に下落している。



日経平均株価が38円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金166億9900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均195億5200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が34億6400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が18億100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が14億2300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億2200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が8億6700万円の売買代金となっている。



