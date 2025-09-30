　30日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比3.9％減の437億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.6％減の278億円となっている。

　個別ではグローバルＸ　ゴールド　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> 、ｉシェアーズ　ゴールド　ＥＴＦ <314A> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> など14銘柄が新高値。

　そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が7.30％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が4.09％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> は4.41％安、グローバルＸ　銀行　高配当－日本株式 <315A> は4.12％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> は3.71％安、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村企業価値分配指数連動型 <1480> は3.48％安、ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ジャパン気候変動 <2250> は3.39％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が38円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金166億9900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均195億5200万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が34億6400万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が18億100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が14億2300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億2200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が8億6700万円の売買代金となっている。

株探ニュース