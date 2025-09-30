外交・防衛で５氏の政策を比較、「自国第一主義」のトランプ政権とどう付き合うか…困難なかじ取り

［主張分析 自民党総裁選］＜３＞

新しい首相は、「自国第一主義」を掲げる米国のトランプ政権との向き合い方が早速問われることになる。

米国は同盟国や友好国に防衛費を増やすよう突きつけており、日本も例外ではない。政府は安全保障関連費を対国内総生産（ＧＤＰ）比で２％に引き上げる考えだが、さらなる増額を求められる可能性もある。

防衛費の増額で温度差

小林鷹之・元経済安保相は増額に前向きで、２４日の日本記者クラブの公開討論会では、「他国に言われて上げるのは筋違いだが、２％では到底足りない」と訴えた。林芳正官房長官も「２％からさらに必要になる場合もある」と増額に含みを持たせる。

もっとも、「米側と協議する前から数字を出すのは得策ではない」（外務省幹部）ため、候補者５氏は具体的な数値には触れておらず、それぞれに微妙な温度差がある。

高市早苗・前経済安保相は「何％と決め打ちしない。研究開発費や装備品の調達の費用をしっかり積み上げる」と述べ、「２％の着実な実現」を掲げる小泉進次郎農相も「金額ありきではない」と強調する。

増額には多額の財源が必要となるため、５氏は経済政策との整合性も意識しているとみられる。茂木敏充・前幹事長は防衛力強化を掲げる一方で、「増税ゼロ」も訴えている。

トランプ氏と信頼関係を築けるか

１０月下旬にも来日する方向で調整しているトランプ大統領と、個人的な信頼関係を構築できるかどうかも課題だ。

経済再生相の時に日米貿易協議に当たった茂木氏は「トランプ氏から『タフなやつだ』と言われながら交渉をまとめた」と個人的なつながりを披露し、外相などを歴任した林氏も「（米国の）手の内はだいぶ分かってきた」と自信を語る。

茂木氏は、米国による関税措置についてさらなる引き下げ交渉に意欲を示す。小林氏も引き下げを模索していく考えを表明している。

覇権主義的な動きを強める中国に加え、ロシアや北朝鮮の脅威など、日本を取り巻く安保環境は戦後最も厳しい状況になっている。

保守派の小林氏は国家安保戦略の早期改定が必要だとの考えを示した上で、「近隣諸国とは首脳自身が胸襟を開いて直接向き合っていく」との意欲を語っている。対中強硬派の一面を持つ高市氏は、外交・安保面での多岐にわたる情報収集強化に向けて「国家情報局」の新設を訴える。

小泉氏が経済安保も念頭に「中国に過度に依存しないサプライチェーン（供給網）をつくる」と言及するなど、各候補の主張は経済政策などとも密接に結びついている。日中友好議員連盟の会長を務めたことのある林氏は、中国とのトップ外交に「是々非々」で臨む考えだ。

５氏は、日米同盟を基軸に韓国や豪州などの友好国と連携を拡大させる方向性で共通しているものの、安保の観点から対応が必要な分野はサイバーや経済、食料などにも及んでおり、かじ取りは困難さを増している。（政治部 傍田光路）