【しまむらのグレー】で簡単おしゃれ！ ガバッと着るだけ♡「楽ちんワンピ & サロペ」

忙しい毎日でもおしゃれに見せたいなら、【しまむら】のワンピース & サロペットに注目！ ガバッと着るだけでサマになるアイテムは、ゆったりとしたシルエットでも上品なおしゃれにきまるのが魅力です。リラックス感ときちんと感を兼ね備えた、グレーの「楽ちんワンピ & サロペ」を使った、おしゃれなスタイリングをぜひチェックしてみてください。

たっぷり生地感で魅せる大人の余裕

【しまむら】「ヘビロテフレンチOP」\990（税込・セール価格）

たっぷりとした生地感が印象的なグレーのワンピースは、着るだけで大人の余裕を漂わせてくれそう。シンプルながらも程よい落ち感があり、体のラインを拾わずリラックスして着られるのが魅力です。鮮やかなイエローカーディガンを肩掛けすれば、ゆったりとしたシルエットもすっきりと見せられ、季節感のあるスタイリングにアップデートできます。

楽ちんキレイにきまる！ シンプルカジュアル

【しまむら】「MEG＊TCPUリブワンピ」\1,639（税込）

カラーとシルエットでキレイ見えする、シンプルなワンピースコーデ。すとんと落ちるIラインシルエットで体のラインを拾いにくく、楽に着られそうなのに大人らしく落ち着いた印象に見せられます。インナーにボーダー柄を合わせれば、アクセントとなっておしゃれ上級者見えするはず。モノトーンでまとめることで全体がすっきりとし、洗練されたカジュアルスタイルに着地します。

ゆったりサロペットでつくる抜け感コーデ

【しまむら】「TNK＊Cロンパース61」\2,420（税込）

ゆったりとしたシルエットのサロペットを主役にした抜け感コーデ。程よいルーズ感が大人の余裕を漂わせ、リラックスムードを演出してくれます。ブラック & グレーでまとめることで全体がすっきりと引き締まり、洗練された印象に。カジュアルながらもこなれて見える、大人女性にふさわしいスタイリングです。

さらっと着るだけでこなれ見え

【しまむら】「TT＊OMIコクーンサロペ」\1,639（税込）

さらっと着るだけでサマ見えしそうな、センタージップデザインのサロペット。シンプルながらジップがアクセントになり、開けても閉じてもおしゃれにきまります。ゆったりしたワイドシルエットにより、リラックス感のある着心地も期待できそう。デイリーにもお出かけにも活躍してくれそうなサロペットは、この秋、制服化しそうな予感。

