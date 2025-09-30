大阪・関西万博では日本の企業の革新的な技術にも注目が集まっている。話題になっているパビリオンやサービスの裏には数多くのスタートアップ企業がかかわっているからだ。

「空飛ぶクルマも、デモ飛行を実施している企業3社のうち1社は日本のスタートアップ企業。また、多くの人が写真や動画を日々拡散している夜のドローンショーも日本のスタートアップ企業が手掛けています。それ以外にも、実は大人気のパビリオンや飲食店の裏の技術を担っていたり、来場者向けに便利な次世代型のサービスを提供したりしているケースが多くあります」というのは、ベンチャー企業と大企業の事業提携を目的としたイベント「Morning Pitch」を統括するデロイトトーマツの永石和恵氏だ。

永石氏の調査によると、期間限定展示などを除いて25社が参加しているという。

駆け込みで予約が取れないといわれるなか、日本の技術に絞って楽しむのも面白い。今回、来場者の満足度も高いパビリオンや飲食店の技術で、万博後の活動も気になる企業を紹介する。

25年後の自分と「未病」を知るための技術開発

未来のヘルスケアや都市生活を体験できる「大阪ヘルスケアパビリオン」は、会場で二番目に大きい。400社を超える企業が独自の技術や製品などを提供しているが、なかでも人気なのが25年後の自分がアバターで見られる「リボーン体験」(要予約)だろう。個別ブースに入って視覚や肌、髪、歯、筋骨格、脳、心血管の7項目を測定。脳年齢は、計算や絵を覚えて答えるなど本格的。25年時点の実年齢ではなく、カラダの測定年齢から2050年の自分の姿が生成される。すでに予約でいっぱいだが、当日枠は９時、12時半、16時半に開放されるので、激戦を狙う価値ありだ(一部エリア自由入場)。

このリボーン体験では、名古屋大学発のベンチャー企業の「ヘルスケアシステムズ」が提供する「腸内細菌抗体検査」が話題になった。事前申し込みのため、こちらはすでに受付は終了しているが、約4万人が新技術の腸内細菌チェックを無料で体験。

同社では病気の診断をするのではなく、「食事や生活習慣をテーマにしたキットを開発しています。未病領域に特化した郵送検査サービスを提供しています。私たちにとって万博は『社運をかけた挑戦』。一方で開幕前はネガティブな報道も多く、不安しかありませんでした。しかし、開幕すると様相は一変し、検査をぜひやってみたいという方からのお問合せが大変多く寄せられ、想像以上の反響でした。多くの方にとっては、今回が初めて自分の腸内細菌の事を知る機会になったようです」（広報担当）。

2026年の商品化を目指し、さらなる実証を一緒に進めていくパートナー企業を募集している。ちなみに、高齢者のフレイル予防のためのたんぱく質の摂取量と不足量を測る尿検査や未来の糖尿病予防のための1回の尿で普段の食後の血糖を調べる検査など、興味深い検査キットも開発している。

また、「大阪ヘルスケアパビリオン」ではほかに、カラダの状態にあわせてなりたい自分に合わせたメニューをAIが導きだしてくれる機会やiPS細胞による再生医療に関する展示などがある。

調理ロボはニチレイと大阪王将の一部店舗で活躍中

グルメでは、”普段使い”の冷凍食品の最新技術にも関心が集まる。「静けさの森ゾーン」に隣接する飲食店が並ぶエリアにある「EARTH TABLE〜未来食堂〜」にある「テラスニチレイ」だ。「スペシャル炒飯」（税込み1650円）は、温度や時間など美味しく食べられる条件を独自にプログラム設定された自動炒め調理で提供。それが「TechMagic」の最新炒め調理ロボット「I-Robo2」だ。未来の深刻な人手不足をサポートする役割を担う。すでにニチレイと大阪王将（一部店舗）では活躍中だ。

「テラスニチレイ」では、注文を受けてからスタッフがセットされた具材を調理ロボットに投入。1食2分以内で完成するそうだが、自宅で食べる冷食とは別物。パラパラ具合は中華料理店で食べるものと違いがわからないし、味もしっかりめで食べ応えは十分だ。「今川焼」とソフトドリンクを付けたセットA（同2200円）もお勧め。今川焼は凍ったまま食べられるのが特徴で、凍っているが皮に“水気”はなくもっちりしていて新食感だ。

大阪・関西万博での予約は厳しいものの、今後期待なのが会場内のスシロー店舗で提供中の「養殖ウニ」だろう。同店ではサステナブルな未来を実現する「あしたのサカナ」シリーズとして養殖魚のみ扱っている。

そこで人気のネタ「養殖ウニ」は「ウニノミクス」が、社会問題となっている国内天然ウニ漁獲量の減少や、増えすぎたウニにより藻場が荒らされることによる海の磯焼けの解決に取り組んでいる。同社は、痩せたウニを買い上げて短期間で美味しく畜養する技術を開発しているという。今後、漁師の新たな収入源や雇用、生態系の回復で水産資源の回復や地域の新たな特産品づくりも目指しているようだ。

閉幕後の生活にも期待が高まる。

