お礼をしたら、逆に失礼になる？義姉からのおさがり、お返しの正解が分からない【ママリ】
子どもの成長はあっという間。お気に入りの服を買ってあげることも大事ですが、経済的なことを考えるとおさがりなども活用しながらうまくやりくりしたいところですよね。この記事では、義姉から娘におさがりの服をもらってほしいと連絡をもらったという投稿を紹介します。ありがたく受け取ったという投稿者さんですが、100着ほどありさすがにお礼をする必要があるのではと悩んでいるそう。先輩ママたちはこんな時どうするのでしょうか。
あまりに高額だと逆に気を使わせてしまうことを考えると、高くても5000円以内が良さそうですよね。義姉家族がみんなで食べられるものや、義姉や姪が好きそうなものがわかればそれぞれに準備するという意見もありました。
義姉からのLINE
旦那のお姉ちゃんに娘(4歳)のお下がりの服を貰ってほしいんだけど、いいかな？とLINEが来まして…
有難く頂いたのですが、100着ほどありました！
何かお返しするべきですよね？？
どうされますか？
出典：
qa.mamari.jp
子どもはどんどん成長していきますからサイズアップもあっという間。さらに保育園に通っていると着替えが必要ですし、汚して来ることもたくさんありますからおさがりはありがたいですよね。義姉から娘用にとおさがりの服をもらった投稿者さんでしたが、もらってみたら想像以上にたくさんあり驚いたでしょうね。おさがりとはいえ枚数も多いですし、今後も頻繁に顔を合わせるような関係性ですから何かしらお返しはしたほうが良さそうですが、どのくらいの値段のものを返すかというのはなかなか悩ましいですよね。
おさがりにお礼は必要？さまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
状態が良かったり好みだったりしたら、
お菓子とAmazonカード(3000～5000円)でお礼します😊
出典：
qa.mamari.jp
気を遣わせない程度のお返しします(*•᎑•*)
お義姉さんの好きそうなものと、姪っ子ちゃん自身の好きそうなものそれぞれ渡してます😊
出典：
qa.mamari.jp
今後もさまざまな場面で関わりがある義姉ですから、もらいっぱなしだけは避けたいもの。好みが分からなければ義母に聞いてみるのもいいかもしれませんね。親しき仲にも礼儀ありということわざがあるように、近い関係だからこそきっちりしておくことが大事なのではないでしょうか。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）