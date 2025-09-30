「少しの間だけ、またね！」僕青・木下藍が活動休止前、最後のステージで見せた成長と決意
―［あの日夢見た雲組］―
2023年6月15日、乃木坂46の公式ライバルグループとして結成した「僕が見たかった青空」（通称：僕青）。
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー23人は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブやイベントなどを中心に活動する「雲組」の2つチームに分かれて活動している。
この連載「あの日夢見た雲組」は、8月6日リリースの6枚目シングル「視線のラブレター」で構成された雲組単独公演のライブとともに、雲組で切磋琢磨するメンバーに注目していく。
◆「中途半端な自分が情けない」葛藤する毎日
8月27日、現体制の雲組メンバーである木下藍が9月末をもって、学業に専念するために活動休止することを発表した。東京都出身の16歳。僕青のなかで、ベイビーという愛称で可愛がられる笑顔がトレードマークの最年少メンバーだ。そんな彼女が加入して以降、葛藤していたのがアイドルと学業の両立だった。
「3年前に僕青のオーディションに合格してから、ずっとアイドル活動と学業の両立を目標にして活動してきました。でも、やっぱり現実はそんなにうまくいかなくて。朝起きて学校が終わったらレッスン場に向かって、帰宅したらダンスと勉強の予習復習。学校のテスト期間には、レッスンを休ませてもらうこともありました。
そういう生活のなかで次第に、『周りの子に比べて、アイドルも学業も中途半端な自分が情けない』と心が苦しくなってしまったんです。事務所と方と話し合うなかで、『休業という選択肢もある』という言葉をもらって決断しました」
◆“自分勝手な決断”に抱いた不安と恐怖
ずっと思い悩んで、決めた覚悟。それでもメンバーに伝えるときには「メンバー全員が僕青に貢献しようと必死で頑張っているなかで、自分勝手な決断をどう思われるのか……」と不安と恐怖しかなかった。
「でも発表しているときに、西森杏弥ちゃんや今井優希ちゃんが優しい顔で見守ってくれて心を落ち着かせて伝えることができました。優希ちゃんは話してるときにずっと泣いてくれて、みんなからも『頑張ってね』と温かい言葉をかけてもらって涙が流れました」
6枚目シングルの雲組は12人で過ごす最後の夏。活動休止を公式発表したあと、木下のもとに届いた色紙には何百人の僕青ファンからのメッセージで溢れていた。だからこそ、「自信のないパフォーマンスでステージに立つのは嫌だ」と、苦手なダンスをイチから見直した。
「私はダンスのことでずっと悩んでいたんですけど、それをマネージャーさんに相談したらダンスの先生とマンツーマンレッスンを提案してくださって。そこからリズムトレーニングや基礎のステップの振りを教わって、何度も何度も繰り返しました。雲組単独公演を重ねるごとに色々な方から、『ダンスが上手になった』と成長を見てもらえて嬉しかったです」
◆雲組のためになにができるかを必死で考えた
また、リーダーの塩釜菜那が雲組に加入したことで、毎レッスン後に自分たちの課題や反省を話し合って共有する場ができた。木下も雲組のためになにができるかを必死で考えて行動した。
「レッスンで先生に言われたことをメモしてグループLINEに送ったり、振りの動画で気になった点を意見したり。今までは他のメンバーがやってくれていたことも率先してやるようにしました。菜那ちゃんが積極的に意見を引き出してくれて、もっと雲組を良くしようと考える空気が強まったと思います。
セットリストに関しても『やりたいことある？』っていうことを聞いてくれて、それをスタッフさんに伝えてくれていました。受け身じゃなくて、毎公演を自分たちでも作り上げてきた実感があるから、より絆が深まった期間になったと思います」
