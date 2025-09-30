細部までこだわった表情がコワかわいい！「ラシーヌ」のモンスタードーナツでハロウィン気分を盛りあげましょ
10月は、この時期だけのハロウィンアイテムが楽しみですよね。
ドーナツブランド「RACINES DONUT（ラシーヌ ドーナツ）」には、ハロウィンのモンスターたちがかわいいドーナツになってお目見え。
都内6店舗にて10月1日（水）から順次販売がスタートします。
「RACINES」にハロウィンのモンスターが大集合
「RACINES DONUT」は“揚げてあるのに、驚くほど軽やか”な味わいが自慢のドーナツブランドです。
見た目もかわいいドーナツは手土産や自分へのご褒美にぴったりですよ。
2025年のハロウィンは“ハロウィンを盛り上げる、可愛いモンスターたち”をテーマに4種類がラインナップ。
焼きたて、揚げたての生地に店頭でトッピングする“店舗仕上げスタイル”で、できたてのおいしさ＆豊かな表情が楽しめるのだとか。
ハロウィンカラーの大人フレンチクルーラー
「ブラックパンプキン」（税込400円）は、黒い生地×鮮やかなパンプキンクリームで王道ハロウィンカラーに仕上げた、ちょっぴり大人なフレンチクルーラーです。
ブラックココアを混ぜ込んだ真っ黒な生地は、しっとりした口あたりとほろ苦さが、少し甘めに仕上げた濃厚なかぼちゃクリームと相性抜群。
チョコで作られた“かぼちゃ”がかわいらしさをプラスします。
遊び心あふれるモンスタードーナツ3種類
「フランボワーズモンスター」（税込370円）は、艶やかなフランボワーズグレーズをまとったブリオッシュ生地に、チョコの口と目玉をトッピング。
ユニークな見た目に、甘酸っぱいベリーの香りとサクッとした食感が楽しめます。
口の描き方を変えた、個性ある3種類の表情にも注目ですよ。
ユーモラスな「フランケンドーナツ」（税込430円）は四角いブリオッシュ生地の中に、ふんわり軽やかな生クリームをたっぷり詰め込んで、ピスタチオを加えたホワイトチョコでコーティング。
クランチで作った髪の毛、ピスタチオの鼻、チョコペンで描かれた縫い目、さらに耳まで再現！
細部までこだわった、自信作なのだとか。
目玉がひとつの“コワかわ”「ココナッツモンスター」（税込330円）は、クラシックなオールドファッション生地に、ほんのり甘いバニラグレーズを重ねて、シャキシャキ食感が楽しいココナッツをたっぷりトッピング。
シンプルながら軽やかで飽きのこないドーナツですよ。
ハロウィンシーズンを盛りあげてくれそうな、楽しいラインナップ。
いずれも10月1日（水）から、南池袋の「RACINES Bread & Salad」にて販売がスタート。
10月8日（水）からは「RACINES DONUT & ICE CREAM」など下記店舗でも販売されます。
各店舗、毎日完売次第終了となるので、気になる人は早めの時間を狙ってみてはいかがでしょう。
■販売店舗
◇10月1日（水）発売
RACINES Bread & Salad（南池袋）
Instagram：＠racines_bread_salad
◇10月8日（水）発売
RACINES FARM TO PARK（南池袋公園）
Instagram：＠farm_to_park_racines
RACINES DONUT & ICE CREAM 青山（ののあおやま）
Instagram：＠racines_donutandicecream
RACINES ORGANIC（トラッド目白）
Instagram：＠racines_organic_mejiro
RACINES DONUT & ICE CREAM 恵比寿（恵比寿ガーデンプレイス）
Instagram：＠racines_donut_icecream_ebisu
MIMOSA Natural wine stand（麻布台ヒルズ）
Instagram：＠mimosa_winestand
参照元：株式会社グリップセカンド プレスリリース
