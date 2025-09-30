てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）の2025年度下半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

社会的に活動の場が大きく広がっていくとき

主に仕事で大活躍が望める時期ですが、今まで以上に発言力が増し、あなたの影響力が高まっていく実感が持てるでしょう。

これまで以上に「 大人としての対応 」が重視される時期でもあります。

この占いをご覧になっている方は年齢からすればほぼ「大人」でしょうし、実際に社会人として意識を高く持って過ごしておいでだと思います。そのうえで申し上げますと、たとえばですが「 規範となる行動を取る 」「 年少の者の面倒を見て、しっかりと叱る 」といったことが2025年秋以降、重視されるようになるでしょう。

若手の方であれば「 一人前と呼べる仕事をする 」といった捉え方でもOKです。

堅苦しくつまらない時期と思われた方もいらっしゃるでしょうか。ただ、てんびん座の人が本来お持ちである「どうせやるなら、しっかりやりたい」「曲がったことは許せない」といった骨太な主義主張とは非常にマッチするものがありますし、そうやって 頑張っただけの“リターン”も、巡ってくる でしょう。

なお、「過去への執着」はこの秋、手放すための最終段階に入ります。起こったことは変えられなくとも、乗り越えていけます。

【キャリア・仕事運】

キャリアアップに強い追い風が吹き続ける

6月中旬から始まった、キャリアの発展期は引き続き継続中。どんなチャレンジもアリと思って積極的に行動してみるといいでしょう。ステップアップを目指した転職でもよい流れがきているので、自分からアクションを起こして。11月上旬以降は少々迷いも生まれるかもしれませんが、それはどちらかというと「この仕事は自分の幸せにつながるのか？」「正当に評価される組織なのか？」などと、頑張る“土台”を見直す時期と言えるでしょう。迷うのはモチベーションが低下しているからとか、弱いからではなく自分の本心と向き合っている証拠です。しっかり迷って、納得できる答えを見つけましょう。

【対人関係・人間関係運】

堂々と胸をはって、本物のつながりを作る

表面的なつながりではなく、深く成熟したつながりを築いていきたいと考える時期。それができない──誠実に応じてくれない相手とは、自然に距離が広がっていくことになるでしょう。

ビビッドな転換点は2月中旬。

ここから2028年頃まで、人間関係において何かと「責任ある態度」が求められることになります。もちろん普段からそのようになさっているとは思うのですが、 自分の発言や態度が、誰に、またはどのように伝わるかを熟考したうえで動く ことが肝要です。

相手への幻滅、気持ちの温度差、誤解などネガティブに思える要素も、さまざまな気づきをもたらしてくれるでしょう。そして、大切な人との距離が縮まっていくのです。

【健康運】

2026年2月中旬にかけては少々、疲れやストレスが溜まりやすい星回りに。

ただ、単純に調子を崩すだけの時期とは異なります。食事や睡眠、運動など生活習慣としっかり向き合い、不調を解決していくときというサインですから、心身の安定のため現状の調整をはかってみるといいでしょう。

社会的な責任が増していく時期だけに、どうしても「もっと頑張らなければ」と気負ってしまいがちですが、 休むのも仕事のうち と考えて。

【金運】

奨学金やローンなど多額のお金を借りることでやりたいことを実現した人は、返済が着実に進んでいきます。背負うものの負担が大きい人も、支払いの優先順位を考えるなど頑張ってみることで春以降、光が見えてくるでしょう。

今できることをひとつひとつやっていきましょう。

キャリアにおける拡大の時期でもあるので、仕事の成果は将来的な収入増につながりやすい予感も。

ステップアップのチャンスとなることは、積極的につかみ取って 。

【恋愛運】

2026年2月中旬以降は結婚に対する意識が高まっていきそう。

新たな出会いを探している人の場合も、まずは結婚を考えられるかどうかが重要な判断基準となります。理想と現実のギャップが高まる時期ではありますが、自分の幸福観を丁寧にすり合わせ、恋の前に「人間として大切にする」ことを考えてみるといいでしょう。

【10月の運勢】

活気ある日々が続いていきます。特に 月の上旬はスピード感が幸運のカギ 。

いいなと思ったら即調べる、発言するなどアクションを起こすといいでしょう。

恋愛運も好調。パートナーシップにおいて努力が実る人は多いでしょう。恋を探している人は14日からスタートするモテ期に期待しておいて。

なお、21日はてんびん座で新月が起こります。新たなチャレンジを計画している人はここに照準を合わせて。

【10月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 オレンジ 。

開運につながるアクションは、 ヘアスタイルを変える こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。