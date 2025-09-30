おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）の2025年度下半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

仲間や友達など “ヨコのつながり”が大きく広がっていくフェーズ にあるおとめ座さん。

といっても、ただ「誰とでも仲良くなれる」「知り合いが増える」などといったイージーな印象ばかりではないはず。

職場やプライベートでのつながりなど、コミュニティのなかで自分がどう役に立てるのか、本気で考えることになるでしょう。ボランティア活動や趣味のサークル、仕事関連のチームなど、 参加するコミュニティがあなたにできることに気づかせてくれる こともありそうです。

人間関係における「理想と現実」はここ2～3年のあなたの大きなテーマでしたが、2026年の初旬には次第に霧が晴れていくのでしょう。

人はひとりでは生きられないとよく言われますが、裏返してみれば常に他の誰かの役に立っているのですよね。「 ひとりではできないこと 」を、たくさんやりましょう。

なお、2月から4月末にかけて、「 狭い世界を飛び出し、未知の場所でチャレンジする 」ことを選択する人もいるかもしれません。

この“転換”はかなり突発的なもので、周囲の人を驚かせることも。でも、この時期のあなたが「 “外”のほうがワクワクする 」と思えたなら、それは間違いなく正解であるはずです。

【キャリア・仕事運】

あなたの思いは、きっと伝わっている

2023年あたりから「プロとしての対応を求められる」「一人前の社会人として責任が増してくる」時期に当たっていました。

他社との折衝や上司との交渉、お客様の対応などはこれまで以上に神経を張り詰めてやってきたかと思います。もちろんこれまでだって、あなたは誰に対しても真摯に接して来たはずです。

ただ、ここ2年ばかりは相手の要求も大きかったでしょうし、あなた自身の責任も増していきました。本当に、頑張っていらっしゃいましたね。

そうした緊張感は、2026年2月中旬にはすっかり抜けていきます。星の動きにそうした暗示が読み取れるわけですが、決して「星の恩恵」だけではないと、私は思います。

長いあいだ真摯に仕事や人と向き合って来られたあなたが、周りの人と確かな信頼関係を築いたゆえのこと。

自分を誇りに思って前進を 。

【対人関係・人間関係運】

「人生の伴走者」を見つけられるとき

誰に対しても責任ある対応を求められる時期です。

もとより、あなたは普段からそうしておられる方ですから、ここに来てがむしゃらに特別な努力を始めるということもないでしょう。いつも通りのあなたで、十分に良好な対人運をキープしていかれるはずです。

一点、留意することがあるとすれば、友人や仲間との関係性でしょうか。

人脈が大きく拡大していく時期ですが、11月中旬から2026年3月上旬までは「再考」の時期に入ります。誰とでもうまくやっていくことに意識を向けるよりも、本当に理解し、 ともに同じビジョンを目指せる人を選び取っていく時期 に入ります。

それは特定の人を排除しようという試みではなく、ときに励まし、ねぎらい、互いの幸運を喜び、悲しみを分かち合う、心の伴走者を見出そうという試みであるはずです。

【健康運】

対人関係で知らず知らずのうちに緊張が高まっていく時期だけに、気疲れしやすい傾向が高まってきます。

我慢やストレスフルな状況が続いたあとは、 意図的にストレス源から離れ、リフレッシュをはかっていくといい でしょう。

1月下旬から3月頭は特にハードスケジュールとなりそうですが、だましだましやってきた不調が急に強く出たり、急にダウンしたりすることもあるので、今までと同じように無理をするのは禁物です。

無理をしなくても仕事が回っていく仕組みづくり を、考えていきましょう。

【金運】

責任感を強く求められるときなので、金銭トラブルは思った以上に尾を引く予感。

食事の際の割り勘や集金の立て替えなど、ちょっとした貸し借りも できるだけ早く精算 しましょう。人に何かを依頼する場合は、まずはお金の話を明確に。レシートや領収証は、すべてとっておくことでリスクヘッジになるでしょう。

推し活などで誰かを応援する際は、上限を決めておくのがベスト。

「夢を叶えてあげたい」などと肩入れしすぎると、想定以上の金額を使ってしまうこともありそうです。推しのためなら痛くないでしょうか。でも、 自分のためにも使っていけるといい ですよね。

【恋愛運】

長く付き合ったカップルはそろそろ、結婚やそれに準ずるパートナーシップに向けて話が進んでいきそう。仮にあなたが結婚という形態を望まない場合でも、お相手の意見にはきちんと耳を傾ける機会を持つことが大事です。

逆にいえば、誠実さに欠けたあいまいな関係を望むのであれば、この時期は波乱が訪れやすいかもしれません。

恋を探している人は12月末から1月中旬にかけて、2月中旬から3月にかけてがチャンスの多い時期となります。

【10月の運勢】

対人運が絶好調

友人・知人を介して人脈が大きく広がっていくときで、接点を持った人からいい刺激をもらえるでしょう。そんななか、恋に動きがありそうなのが月の前半。誰かの脈ありサインに気づいたり、何かとちょっかいを出してくる人がいたりと、ときめきを感じる出来事は多そうです。

月の後半は金運が好調。

新たな収入のパイプを作れたり、ショッピングで欲しかったものを手に入れられたりと、嬉しいことが多そうです。

【10月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 フューシャピンク 。

開運につながるアクションは、 プチぜいたくをする こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。