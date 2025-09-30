「突然のセクシー爆弾」佐久間大介、イケメンな姿に反響！ 「え色気やばくないw？」「刺激が強すぎる」
Snow Manの佐久間大介さんは9月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。ソロショットを公開したところ、そのイケメンっぷりに歓喜の声が寄せられています。
【写真】佐久間大介のイケメンショット
ファンからは「え色気やばくないw？」「突然のセクシー爆弾はおやめくだされ」「こんな昼間っから心臓に悪いです」「刺激が強すぎる」「めっちゃいい匂いしそう」など、歓喜の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「こんな昼間っから心臓に悪いです」佐久間さんは「髪伸びた〜」とつづり、1枚の自撮り写真を公開。タンクトップという露出度の高い服装なうえに、長めの前髪で目が隠れており、色っぽさを強く感じるショットです。小さな顔に対して太い首がたくましさを感じさせます。まさに“イケメン”という言葉が似合う姿です。
「かっこいいの暴力をくらった」過去にも自撮りショットを投稿している佐久間さん。8月15日には「今年も、メカクシ完了」とつづり、パーカーで目を隠した姿を披露しました。ファンからは「かっこいいの暴力をくらった」「衝撃に備えろって一言必要」「びじゅのよさがどばどば溢れ出ておる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
