嘔吐、鼻血、嗚咽、そして殺人未遂…ここまでどん底になるのんを誰が想像しただろうか。俳優のん主演のABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』初回第1話が、あまりにも壮絶すぎる。

【映像】「こんな不幸な役、やったことがない」復讐に燃える“のん”

のんが演じるのは、将棋の秘めた才能を持つ国見飛鳥。父親は孤高のカリスマとして将棋界に君臨する棋士・彰一（中村獅童）なのだが、彼は自らの将棋道を貫くために、幼い飛鳥と妻・桂子（奥貫薫）を捨てた過去を持つ。それ以降、飛鳥は自ら将棋を封印し、病床にある桂子と二人三脚で細々と生きてきた。

飛鳥が父親を憎む一方、余命いくばくもない桂子は、かつての幸せな家庭の時間を忘れられず、「お父さんに会いたいな」「だって家族じゃない」とポツリ。薄幸な母の最期の思いを伝えるべく、飛鳥は彰一のサイン会に出向く。ところが現在の彰一の妻・香（山口紗弥加）によって門前払いされてしまう。飛鳥は必死に土下座して食い下がるも、香から「彰一はあなた方とは無関係の人間です。もう関わりたくないと言っている。あなた方に彰一は二度と会いません」と冷酷に宣告される。

そして無念の母・桂子の死。遺品の中にあったのは、彰一のサクセスストーリーが綴られた自伝。最後のページの一文に飛鳥は絶句する。そこには新しい家族に対する愛と感謝の言葉が書かれていたからだ。絶望と怒りが沸点を超えた飛鳥は、彰一の対局の場へと向かう。懐に鋭利な刃物を忍ばせて…。

第1話冒頭に映されるのは、彰一への殺意を奮い立たせる飛鳥の限界的姿。虫も這う様な荒れ果てた公衆トイレで、飛鳥は洗面所の鏡に写った己の姿を睨みつける。過呼吸のような息遣いの果てに嘔吐し、鼻血をたらし、嗚咽し、錯乱したかのように微笑。真顔に戻った瞬間、両手で力強くナイフを握りしめる。彰一殺害への覚悟と準備は整った。

たった数分の冒頭シーンによって、のん＝天真爛漫『あまちゃん』のイメージと先入観は見事に瓦解。どん底リベンジストーリーの始まりを知らせる狼煙が上がるとともに、「こんな不幸な役、やったことがない」と言わしめたのんの新境地開拓への期待値は爆発的に跳ね上がる。

復讐の炎を燃え上がらせた飛鳥は、いざ対局の場へ。ナイフを取り出し、憎き父親を刺殺しようとした次の瞬間、何者かの手によってナイフが弾き飛ばされる。飛鳥を止めたのは謎の男・藤堂成悟（藤木直人）だった。彼は言う「俺も結城彰一を殺したい」と。彰一を殺すにはナイフで刺すのではなく“将棋”で殺すしかないと…。この男は一体何者なのか？飛鳥の復讐はどうなるのか？

笑顔封印の切迫した表情のオンパレード。いまだかつてないのんの鬼気迫る熱演に「のんイケメン」「演技すげえ」「あまちゃんと全然違う」「闇の女流棋士爆誕」などの声が上がっている。