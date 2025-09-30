パワハラを告発されたのに、まさかの逆ギレ…。最後まで自分勝手だった同期の結末とは【ママリ】
「証言して」パワハラ告発されそうな同期
主人公・りえは、同期のK子と仲良しでした。ですが、K子の企画を手伝ったことがきっかけで、K子の本性を思い知らされます。実は、自分のことしか考えておらず、他人に時間と労力を使わせることを何とも思っていないことが明らかに。さらに、うまくいかないことがあれば他人のせいにし、グチばかりこぼします。そんなK子に嫌気がさし、距離を置いていました。
そんな中、「K子がパワハラで告発されるらしい」というウワサを耳にします。すると、久しぶりにりえの元に訪れたK子は「証言して欲しい」と助けを求めてきたのでした。K子は危機的な状況であるにも関わらず、自分の非を認めず不平不満ばかり。これでは、味方にはなれませんよね…。
「証言できない」きっぱりと断ることができたワケ
しつこく食い下がろうとするK子に対して、りえはきっぱりと断ることができました。実は過去、りえはK子に切り捨てられたことがあったのです。K子の企画に散々協力していたのに、終盤になって1人でやりたいと言われてしまったのでした。
その後、皮肉にも企画は最優秀賞を獲得。賞金も昇進への道もK子は独占する結果となったのです。しかも、りえを切り捨てた理由は出世のライバルになるからという、あまりにも身勝手な話を聞かされてしまいます。
それなのに、またしてもりえに頼ろうとするK子。りえを切り捨てたことに対して、悪びれるどころか開き直りのような態度をとるK子。もはや、我慢したり言いなりになったりする理由はどこにもありません。
自分勝手な同期の結末
今までは社内の人と波風を立てたくないと思い、ついK子の言いなりになっていたりえ。ですが、散々K子に利用され、挙げ句の果てには切り捨てられたことで、我慢の限界に。今回、K子の無理なお願いをきっぱりと断ることができました。その後、パワハラで告発されたK子は出世コースから外されたようです。
りえは転職し新たな道を進むことを決意。新しい職場では充実した日々を過ごしているようです。
自分の利益しか考えず、まわりの人から搾取することを何とも思ってないK子のような人物がいる職場もあるでしょう。そのような場合は我慢せず、上司などに掛け合い快適な職場を目指したいものですね。周囲へ感謝できない人は、結局は孤立してしまうもので、自業自得と言えるでしょう。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）