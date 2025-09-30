双子妊娠の中川翔子、きょう30日に出産へ 前夜に母との写真添え報告「オラに元気をわけてくれ！」
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントの中川翔子が9月29日、自身のInstagramを更新。翌30日の双子出産を控え、母親との2ショット写真や心境を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子、出産前夜の母との2ショット
中川は「いよいよ明日 双子に会える！今日が、双子がいる巨大お腹ラストナイト！今夜しか書けない気持ちを、絵日記にしました」と出産前夜の特別な時間を報告。「不思議な、気持ち 人生が変わる前夜 どんな明日からの未来かな 先生たちを信じてがんばります」と出産を翌日に控えた心境を吐露した。
また、「インスタ、YouTube、x スレッズ 優しい皆様のメッセージが本当に勇気になりました 本当にありがとう！！」とファンへの感謝も伝え、最後は「みんな！！オラに元気をわけてくれ！！！！！」と人気漫画『ドラゴンボール』の名セリフで締めくくった。投稿では母親の桂子さんとの2ショットや出産前夜の心境を記した絵日記などを載せている。
この投稿に、ファンからは「無事の出産を祈ってます」「しょこたんならきっと大丈夫」「双子ちゃん楽しみ」「しょこたん頑張れ！」「元気な赤ちゃん産んでね」「応援してます」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを報告。9月23日には「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました」と出産間近だと伝えていた。（modelpress編集部）
