思わず胸キュンしてしまう彼女のかわいいワガママ５パターン
愛する女性に振り回されて、ますます気持ちが高まるという男性は少なくありません。では、彼氏の心に響くのは、いったいどんなワガママなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「思わず胸キュンしてしまう彼女のかわいいワガママ」をご紹介します。
【１】「昔の彼女との思い出は全部忘れて！」と元カノたちに嫉妬する
「歴代彼女たちにそこまで嫉妬するなんて、俺のことがどんだけ好きなの？と笑っちゃいました」（20代男性）など、過去を忘れろというナンセンスな要求も、愛情あってのこととほほえましく受け止めてもらえるようです。ただし、あまりに激しく彼氏を責めるとケンカの火種になりかねないので、「かわいいジェラシー」に見える程度に留めましょう。
【２】「疲れた…もう歩きたくない！」とデートの帰りにおんぶをせがむ
「たしかにその日はだいぶ歩いたんですが、『足痛い。おんぶ！』と背中に飛びついてきたときは、どうしようかと思いました（笑）」（10代男性）など、突拍子もない行動も彼氏の心をつかむようです。二人の体格差にもよりますが、「お姫様だっこをして！」などとせがむのも、デートの雰囲気づくりに一役買うかもしれません。
【３】「私のことをどのくらい好きか説明して！」としつこく追及する
「目に見える形で『好き』の量を示してくれだなんて無理難題、どうすればいいんでしょうか（苦笑）」（20代男性）など、わざと彼氏を困らせるような発言でさえ、楽しんでもらえる場合があるようです。「しわしわのおばあちゃんになっても好き？」「生まれ変わっても一緒になってくれる？」などと上目遣いで迫り、ラブラブなムードを盛り上げましょう。
【４】「そっちのほうが甘そう！」とフルーツの交換を迫る
「『どっちのほうが甘いかな』と苺を手に取って悩む様子がかわいくて…」（10代男性）など、好物を目の前にしたときのはしゃぎぶりも、彼氏の視線を釘付けにするようです。とはいえ、フルーツやスイーツであれば愛らしく映る行為も、唐揚げやとんかつでやると、ただの意地汚い女に見えてしまうので、対象とする食べ物は考えたほうがよさそうです。
【５】「どうしてもっとかわいいって言ってくれないの！」とすねる
「『かわいいって褒めてよ』とプンプンされるのはたまらないですね」（20代男性）など、もっとちやほやするように求めてへそを曲げる姿は、彼氏を萌えさせるようです。あくまで「かわいくすねる」のがポイントなので、嫌味っぽい口調で文句を言うのではなく、プウッと頬を膨らませてむくれるような「媚び」を意識しましょう。
やりすぎないよう、上手にワガママを繰り出して、彼氏の心をつかみ続けましょう。（猫山民子）
