¡¡¸µ¥»¥¯¥·¡½½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤·¤ç¤¦»Ò¡Ê32¡Ë¤¬¡¢30ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©FLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¡¢2022Ç¯¤Î°úÂà°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï2016Ç¯¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤«¤éÅ¾¿È¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£2022Ç¯¡¢°úÂà¡£9·î26Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ç¤Î»£±Æ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬°úÂà¸å½é¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÞ¤È¤¸8¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢G¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤Î·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¶¶¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö½µ´©FLASH ËÜÆüÈ¯Çä¡ª1789¹æ¢§µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª¥Á¥§¥¤â±þÊç¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¤·¤ç¤¦»Ò¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¸«¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
