佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の男性技術職員（懲戒免職）がＤＮＡ型鑑定で１３０件の不正を繰り返していた問題で、佐賀県警の福田英之本部長は２９日、定例記者会見で、チェック機能の強化や担当職員の増員など再発防止策を明らかにした。

問題を巡って職員は、２０１７年６月以降の７年超の間、未実施の鑑定を過去の試料を使って鑑定したかのように装うなど１３０件の不正を繰り返した。うち１６件は、殺人未遂や不同意わいせつなどの事件の証拠として検察庁に送られた。

記者会見で説明した中嶋昌幸・警務部長らによると、不正は上司によるチェック不足や、鑑定を依頼した部署との連絡態勢に不備があったことなどで起きた。再発防止策について、▽鑑定の開始から終了までの各段階で上司が立ち会う▽決裁時に鑑定データを参照するなど再度確認する▽鑑定担当者を新たに２人採用する▽鑑定依頼部署との調整役を設ける――ことなど６点を示した。

福田本部長は「県警の責任者として深くおわび申し上げる」と陳謝した。ただ、県弁護士会などが求める第三者機関の設置について、「県公安委員会が、住民を代表し警察行政の民主的運営を保障している。新たに第三者機関を設置する必要はない」などと従来の考えを示した。

県公安委（岸川美和子委員長）は２９日、県警に対し、「厳正な再発防止策を求める」とするコメントを発表。コメントでは、公安委が調査した結果、捜査や公判に対して影響はないことを確認した一方で、「結果的にそうであったということにすぎない」と指摘した。

日弁連が第三者機関の検証求める

日本弁護士連合会（渕上玲子会長）は２９日、第三者機関による検証を求める声明を出した。声明では「不正行為が捜査や公判に与えた影響を検証し、再審請求を行うなどの適切な措置を講じるべきだ」と原因究明と再発防止を求めた。