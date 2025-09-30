IMALU、36歳誕生日＆兄・二千翔さんへの結婚祝福に感謝 幼少期カットや母・大竹しのぶとのショットも公開
タレントのIMALU（36）が、9月30日までに公式インスタグラムを更新し、自身の36歳誕生日を報告するとともに、兄の二千翔（にちか）さんの結婚祝福に感謝した。
【写真】3枚目…兄・二千翔さんらとの幼少期カットを公開したIMALU
IMALUは「9月19日は私の36歳の誕生日。そして数日後は兄の結婚式でした」と振り返りつつ、「色んな方に『おめでとう』と声をかけていただき、感謝です」と心境を記した。あわせて公開された写真には、母で俳優の大竹しのぶとのショットや、兄と自身の幼少期のカットも含まれており、家族の温かな雰囲気が伝わる内容となっている。
2025年6月11日放送のNHKラジオ第1『大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”』（後9：05）で、母の大竹は「さんまさんがテレビ番組で言っていたように、彼女ができたんですね。それを私がラジオで言うのもプライベートなことなので、別に芸能人でもないし、言うのもあれかなと思ったんですけど。なんとその長男がですね、めでたく結婚いたしました！やったー！」とうれしそうに報告。
続けて「本当にありがとうございます。本当にうれしいです。1年半前のお正月に、今年の目標を言わないといけないコーナーがあるんですけど『来年こそは彼女を見つけて、40までには結婚したい』と宣言していたんですね。その時は彼女もいなかったけど、体重も戻して、お見合いみたいなことをしまして。それで、とてもステキな20代のお嬢さんと出会って。この度、めでたく結婚することができました」と伝えていた。
