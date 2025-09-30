日銀主な意見 サプライズとなる現時点での利上げは避けるべき 日銀主な意見 サプライズとなる現時点での利上げは避けるべき

日銀主な意見 サプライズとなる現時点での利上げは避けるべき



日銀主な意見（9月18日-19日開催分）

経済物価見通し実現していけば引き続き利上げ

基調物価上昇率2%に向けて緩やかに上昇しているものの、なお2%に至っていない

そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない

米経済の落ち込みの程度の目途がついていないため、当面現状維持が適当

通商政策の影響、米金融政策と為替相場の方向性、国内物価・賃金見通しの3点を注視

金利正常化ハードデータもう少し確認後で遅くない

サプライズとなる現時点での利上げは避けるべきである

