日銀主な意見 サプライズとなる現時点での利上げは避けるべき
日銀主な意見（9月18日-19日開催分）
経済物価見通し実現していけば引き続き利上げ
基調物価上昇率2%に向けて緩やかに上昇しているものの、なお2%に至っていない
そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない
米経済の落ち込みの程度の目途がついていないため、当面現状維持が適当
通商政策の影響、米金融政策と為替相場の方向性、国内物価・賃金見通しの3点を注視
金利正常化ハードデータもう少し確認後で遅くない
サプライズとなる現時点での利上げは避けるべきである
