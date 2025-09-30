【八景島シーパラダイス】東京都民と埼玉県民はワンデーパスが最大1200円お得に楽しめるよ〜！

横浜・八景島シーパラダイスは、東京都民と埼玉県民が対象のスペシャル企画「東京都民・埼玉県民 感謝キャンペーン」を、2025年9月30日から順次実施します。

東京都民の日と埼玉県民の日に合わせて実施

10月1日に東京都民の日、11月14日に埼玉県民の日を迎えるにあたり、水族館とアトラクションが楽しめるワンデーパスをお得な価格で販売します。家族4人（大人2人、小学生2人）での利用なら4200円お得にチケットが買えます。

■対象エリアおよび日程

・東京都

販売期間：9月17日〜10月5日15時

対象期間：9月30日〜10月5日

・埼玉県

販売期間：10月30日〜11月16日15時

対象期間：11月11日〜11月16日

■内容

ワンデーパス（4つの水族館入館券＋アトラクション乗り放題）

■料金

大人・高校生：通常価格5700円→4500円

小・中学生：通常価格4100円→3200円

シニア（65歳以上）：通常価格4100円→3200円

幼児（4歳以上）：通常価格2400円→1800円

■販売

・横浜・八景島シーパラダイス公式ウェブサイトで購入する場合

公式ウェブサイトの専用ページから電子チケット「直チケ」を購入し、水族館またはアトラクションの改札で「直チケ」と身分証明書を提示してください。

・アクアミュージアム1階チケット売り場で購入する場合

来島の前日までに公式ウェブサイトの専用ページを印刷またはスクリーンショットで保存し、アクアミュージアム1階チケット売り場で身分証明書と合わせて提示の上、ワンデーパスを購入してください。

身分証明書は対象エリア（東京都・埼玉県）に在住、在学、在勤していることが明記されているものに限ります。購入後のキャンセルはできません。

※価格はすべて税込です。

