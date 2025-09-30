

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】勉強のやる気が出ないときのリフレッシュ法は…？ドラゴン桜2で描かれているその意外な答え

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第204回は、やる気が出ないときの対処法についてお話しします。

東大生が実践する「5分間だけ勉強法」





勉強のやる気が出ない。

そんな風に悩んでいる学生はとても多いと思います。今はスマートフォンをはじめとする誘惑もとても多いですからね。勉強の合間に少しSNSを覗くつもりが、気づけば1時間以上経っていた……なんて経験をした人も少なくないはずです。机に向かう前から、「今日も集中できないかもしれない」という不安にとらわれ、ますます腰が重くなってしまう。そんな悪循環に陥るのは自然なことです。

そこで東大生たちにアンケートを取ってみると、やる気が出ない時の対処法として多くの人が実践している共通のやり方というのがありました。それが、「5分間だけやってみる」というものです。どうやらこの方法、「さんまの東大方程式」というテレビ番組でとある東大生がインタビューで「やる気が出ない時にやっている方法」として紹介されたもので、そこから話題となって、多くの人が受験生時代に試すようになったようです。

内容は簡単で、やる気が出なくて勉強したくないと思った時に、「5分間だけ」という制限を付けて勉強をするのです。5分以上はやらないつもりで、机に向かってみる。そして5分だけやってみる。そうすると、自然とそこから10分、20分、と続けられるのだというのです。

やる気はあとにやってくる

実際、心理学的にもこれは「作業興奮」と呼ばれる現象で、行動を始めることで脳が刺激を受け、徐々に集中力や、やる気が高まると説明されています。つまり「やる気→行動」ではなく、「行動→やる気」という順序の方が、人間の仕組みに合っているのです。

多くの人は、「やる気」がないと「勉強」できないと考えています。それは、心の中に「やる気」というガソリンがあり、そのガソリンが空の状態だと「勉強」というエンジンを動かすことができないのと同じような感覚なのでしょう。だからこそ、「やる気が出るまで待とう」と思ってしまいがちです。しかし、待っていても永遠にその瞬間はやってきません。むしろ「やらなければ」というプレッシャーだけが強まり、ますます机から遠ざかってしまうのです。

でも、「やる気」は車と違って、ガソリンのように給油するスタンドがありません。時間が経てば給油できるというわけでもありません。どうすればガソリンが生まれるのかと言えば、少し車を走らせないといけないのです。ソーラーカーのように、家の中に車をしまっていても意味がなくて、外に出てソーラーパネルに光を当てないとやる気は出て来ないのです。

「とりあえずやってみる」という小さな行動こそが、太陽の光のように脳を照らし、やる気を生み出すエネルギーになるのです。

それに、勉強していないと、「勉強していない」という罪悪感もあって遊びも楽しめず、また一度中断してしまうとなかなか勉強を再開できなくなることがあります。

漫画「ドラゴン桜2」の中でも、勉強のストレスは勉強で解消するしかない、という話が出てきます。

（漫画：©︎三田紀房／コルク）















（漫画：©︎三田紀房／コルク）

まずは1ページ、1問から始めよう



ということで、「やる気」が出るまで待っていたり、勉強が嫌になったからといって違う気晴らしをするのは逆効果だということですね。

逆に、勉強が嫌になった時は「全部をやろう」と思わなくても大丈夫です。教科書の1ページを開くだけ、問題集の1問を解くだけ、それくらいの小さなスタートで構いません。その一歩が、あなたの「やる気」というエンジンを動かし始め、気づけば長時間の学習へとつながっていくのです。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）