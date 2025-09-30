潰瘍性大腸炎は完治できない？薬で抑えても再燃リスクも…【医師解説】

現代社会では、お腹を下しやすい方がとても多いそうです。そして下痢が続く方の中に「潰瘍性大腸炎」という病気が隠れている可能性があるそうです。実際に潰瘍性大腸炎と診断されたら、どんな治療をするのか、食事などの生活習慣はどうなるのか、消化器内科医の河口貴昭先生（河口内科眼科クリニック院長）にMedical DOC編集部が話を聞きました。

監修医師：

河口 貴昭（河口内科眼科クリニック）

2003年千葉大学医学部卒業。NTT東日本関東病院内科レジデントの後、東京山手メディカルセンター（旧社会保険中央総合病院）や慶應義塾大学病院などで炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎やクローン病）という腸の免疫難病の治療に長年取り組む。2022年11月、これまで培ってきた経験と知識をより多くの方々に還元したいと「河口内科眼科クリニック」を開設、院長となる。日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、日本炎症性腸疾患学会IBD専門医・指導医。

編集部

潰瘍性大腸炎と診断されたら、どんな治療をするのですか？

河口先生

治療は基本薬である「5-アミノサリチル酸」（5-ASA）製剤をはじめ、ステロイド剤、免疫調整剤、抗体製剤、JAK阻害剤、カルシニューリン阻害剤、血球成分除去療法などの治療が保険適用となっています。昔はこれらの薬がなかったので入退院を繰り返す方が多かったのですが、近年では薬の種類が増え、良好にコントロールできる患者さんが増えてきています。しかし、それでも一部の患者さんには、重症例や難治例、がん（UCAN）を合併してしまうケースがあり、その場合は、大腸を摘出する手術が選択されます。

編集部

薬で治すことができるのですか？

河口先生

この病気は、世界中でその原因が研究されていて少しずつ解明されてきているところはありますが、それでも現時点では「完治」させる方法が見つかっていません。治療は、なるべく炎症が出ないようにコントロールしていくのが目的となります。病気はもっているけれど薬で炎症がコントロールされて症状が全く出ていない状態を「寛解」といいますが、できるだけ早く寛解の状態にもっていき（寛解導入）、その後なるべく長い間良い状態をキープする（寛解維持）というのが潰瘍性大腸炎の薬物治療の目標となります。人によって、また、状態によって、薬の種類や量を調整しながら、症状の軽減を図っていきます。

編集部

食事などの生活習慣についてはどうですか？

河口先生

「寛解期」と呼ばれる、炎症が落ち着いている状態の時は、健康な方と同じような食事内容で問題ありませんが、「活動期」と呼ばれる、下痢や出血が続いている時期には刺激物（辛いもの・脂っこいもの・アルコール）は控えていただいています。また、その方の体質によってはお腹を下しやすい食べ物や飲み物などがあると思うので、そちらも避けていただきたいです。炎症がぶりかえすことを「再燃」と呼びますが、再燃を予防するためには寛解期のうちから積極的に腸内環境を整えておくことも大切です。例えば善玉菌は酪酸や酢酸などの短鎖脂肪酸を産生して腸の免疫機能を正常化させる働きがあることが知られていますが、これら善玉菌は食物繊維をエサにして短鎖脂肪酸を産生しています。ですので、味噌や納豆やヨーグルトなどの「発酵食品」から善玉菌を補うとともに、善玉菌のエサである「水溶性食物繊維」を多く含む雑穀や芋類、野菜、果物などを積極的に摂ることは、腸管免疫をコントロールする上でも有用だと思います。また水溶性食物繊維には便を固める役目もありますので上手に摂取することをお勧めします。

編集部

そのほかにも何かありますか？

河口先生

もうひとつ大事なこととして、腸の免疫には自律神経も深く関与しています。自律神経は、睡眠不足やストレスの影響を受けやすいため、これらが続くと腸の炎症も治りにくくなります。ですから睡眠をしっかり確保したりすることやストレスがたまらないよう仕事を調整したりすること、運動や趣味などでうまくストレスを発散したりすることも腸にとってはとても大切なことです。

編集部

最後に、Medical DOC読者へのメッセージがあればお願いします。

河口先生

潰瘍性大腸炎の患者さんは、若い人を中心に、年々増えています。症状が出ている時期はとても辛く、また「完治」は難しいと聞くと暗い気持ちになったり、将来が不安になったりしてしまうかもしれません。しかし今は良いお薬もたくさん開発されていますので、早期発見、早期治療で普通の日常生活は十分可能な疾患となってきています。ですので、おなかの調子に不安のある方、とくに先ほどのチェックリストに当てはまる症状がある方は、IBDに詳しい内視鏡専門医のもとで検査を受けることをお勧めします。

※この記事はMedical DOCにて＜｢潰瘍性大腸炎｣の初期症状･前兆を医師が解説 長期化すると『大腸がん』のリスクも＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。