世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。

夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第5回】

山に登りたいと、ここのところ折りに触れて考えています。

若い頃、20〜30代の頃は「山登りなんて疲れるだけ、絶対やりたくない」と思っていました。山に登る人たちを見て、「どうしてわざわざ苦しいことをするんだろう」と不思議に感じていたくらいです。

山岳漫画にはまり始め

でも、いつの頃からか……四十路を過ぎ、子どもがある程度手を離れてから、山への憧憬を覚えるようになりました。昔から山岳小説は好きでしたが、近年、山岳漫画が流行し、面白い作品が多くて、一気に山が身近になったことも理由の1つかもしれません。



大好きな山岳漫画（写真：筆者提供）

高く険しく急峻な山を登攀する小説やノンフィクションは、読むのはよくても「自分ではちょっと無理だな」と、実際に挑戦する気にはなかなかなれませんでしたが、初心者の学生やOLが主人公の、ピッケルやアイゼンなど本格的な山道具までは使わない山漫画は、「私でも行けるかも」という気にさせてくれました。

体力に特段自信があるわけでもない50代の自分が、大きな負担なく登れる山。当面、そういう山を目指すつもりです。

漫画には絵があるので、状況をイメージしやすいのも助かります。そして、山で食べる「山ご飯」のおいしそうなこと！

「料理の絵をおいしそうに描ける」って、大きな才能です。そういう作家さんの描く山ご飯、いつか真似したいものがたくさんあります。

山頂でおいしいご飯を食べたい

山登りして、山頂でおいしいご飯を食べたい。ハイキング気分で行けて、できれば日帰り可能な山。関東近辺の、初心者が登りやすい山をいろいろアタックしてみたい。

――そういうわけで、数年前からコツコツと山道具を買い揃えています。

最初は「三種の神器」といわれる「登山靴」「レインウエア」「ザック」。レインウエアはゴアテックスの、結構高価なものを買いました。まだ一度も使っていませんが。

そのあとヘッドライトやグローブ、山用のシャツやパンツやジャケット、帽子も徐々に増やしていきました。



新しい帽子と。行く気満々（写真：筆者提供）

セールのときはテンションが上がって、あれもこれも欲しくなり、「50代でこれは着ないかな」という、冷静になったら着用しづらいデザインのものをいくつか買ってしまったりもしました。

そしてついに先日、都内にある比較的大型の登山用品店で、かねて欲しいと思っていたガスバーナーを買いました。これで熱々できたての山ご飯を作れる！食べられる！憧れの山ご飯への道が一気に開けた感じです。



ついに購入！（写真：筆者提供）

ため息が出るほどおいしいご飯

今まで行ったことのある高尾山や陣馬山では、家で作ったお弁当を食べるばかりでした。それもおいしいんですが、一度だけ、同行した人が持っていた調理器具を使って米を炊いて食べたことがあります。

炊き立てで湯気の出るご飯に、少量のレタスと、少し炙ってしょうゆを垂らした缶詰のオイルサーディンを乗せて、「オイルサーディン丼」にして食べました。

あのときの感動は忘れられません。空の下、緑の木々に囲まれた中での熱々ご飯って、ため息が出るほどおいしいんです。

早速、登山が趣味の友人ユキさんを、山情報を聞くのも兼ねてランチに誘いました。彼女とは「いつか一緒に登りたいね」と話しているのですが、技術体力に差があり過ぎてなかなか実現できていません。

「そろそろ暑さも和らいできたし、山ご飯を作りに行きたいんだ。どこか近場でいいとこないかな」

でも、高尾山は何度か行ったから違う山がいいと私が話すと、「じゃあ、御岳山は？ケーブルカーで山頂近くまで行けるし、山頂からのルートも楽しいよ。日の出山から、つるつる温泉に下山できるし」と、教えてくれました。やっぱりその道に詳しい人に聞くと、早いです。

「温泉あるといいね。ちなみに丹沢ってどうなの？漫画で読んで、いいなと思って」

「丹沢、つい先週行ったよ。ヒルがすごかった」

「ヒル！？」

「そう。ヒルが多いんだよ、あの辺り。靴の上にも、たくさんくっついて大変だった」

ヒル……、ヒルか……。ヒルといえば映画「スタンド・バイ・ミー」で、水溜まりにはまった主人公の少年たち4人にヒルがたくさんくっついていたシーンが思い浮かびます。なかなかグロテスクな光景でした。

「目に見えるところのヒルは山で取ったけど、下山して靴の隙間とか確認したら、まだ2匹いた」

笑いながら話すユキさん。

「でも別に、血を吸うだけだから。どうってことなかったよ」

「そっか……、ダニよりましかもね……」

とはいえ、丹沢へ行くのはもう少し山に慣れてからにしようと決意しました。

ちょっと残念な気がする

夫は「山なんか嫌だよ。絶対登らないよ！」という人でした。漫画や本、映画の趣味はぴったり合うのに、アウトドアに対する感覚はまったく違っていて、特に長時間歩いたり疲れたりすることは嫌がる人でした。

夫が生きていても、きっと一緒に山に行くことはなかったと思います。

でも、それで構わなかったし、いくら相性がよくても合わないところなんて細かくいえばいろいろあります。

――でも、一度くらい、無理やりでも高尾山に連れて行っておけばよかったな……。



あんまり歩かなくてすむケーブルカーやリフトもあるし、山頂には夫が好きそうな食堂もあるし。きっとそのときは、甘党の夫は喜んでソフトクリームやかき氷を食べていたでしょう。

とはいえ、仮にそうでも夫は「もう行かないよ」と、山登りに興味は持たなかっただろうけど、海には何度も行ったのに登山は一度もしていないことを思うと、ちょっと残念な気はします。

漫画ページに続きます。



