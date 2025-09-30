「食あたり」を発症すると現れる症状はご存知ですか？【医師監修】

食あたりは食中毒とも呼ばれ、細菌やウイルスにより引き起こされる食べ物による中毒症状をいいます。

多くは嘔吐をともなう腹痛や下痢がその症状ですが、ひどい場合は症状が長引き不安になることも多いです。

そこで今回は食あたりの症状や危険性について解説します。受診の目安やノロウイルスとの違いも詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

そもそも食あたりとは？

食あたりとはどんな病気ですか？

食あたりとは細菌やウイルスに汚染された食品を摂取することで起きる中毒症状です。多くは嘔吐・腹痛・下痢・発熱などの症状で、ひどい場合は命にかかわることもあります。食あたりは細菌による中毒をいうことが多いのですがウイルスによるものも症状はほぼ同じと考えてよいでしょう。食あたりの原因となる細菌には次のようなものがあります。

病原性大腸菌

カンピロバクター菌

サルモネラ菌

ウェルシュ菌

ブドウ球菌

その他にもキノコなどの植物性自然毒やフグを代表とする動物性自然毒などでの食あたり（食中毒）もみられます。

食中毒のことなのですね。発症した際にみられる症状を教えてください。

細菌やウイルスに汚染された食品を食べてしまい食中毒を発症すると、次のような症状が現れます。

吐き気

嘔吐

下痢

腹痛

頭痛

発熱

倦怠感

悪寒

細菌の種類にもよるのですが、その日の内に発症する場合と数日後に発症する場合があります。数日後に発症した場合は食後すぐに症状が出ず数日後に急に症状が起こるため、何が原因なのかわからないことがしばしばあります。

軽い場合は1日で自然に回復することもありますが、多くは数日症状が続きます。食あたりが疑われる場合には自己判断で下痢止めなどは絶対に服用せず安静にし、必要に応じて早めに受診してください。

吐き気や嘔吐は体内の有害物質を排除するためのものであり、腹痛も細菌を排除するための収縮からくる場合もあります。また細菌の感染が原因で胃腸炎を発症している場合も、ひどい腹痛や胃のけいれんが起こるのです。

通常、下痢の症状は1日長くても2日ほどで治まることが多いのですが、3日以上しかも1日に10回以上下痢の症状が続く場合には深刻な腸疾患が考えられるので受診してください。

発熱・頭痛・倦怠感・悪寒などは嘔吐や下痢から起こる脱水症状、また細菌から身を守るための免疫反応と考えられます。いずれも食あたり（食中毒）の可能性が強いです。

海鮮物などを食べても食あたりを起こす方もいますが何故ですか？

海鮮物での食あたりはかなり多く、特に海鮮物の場合は古くなりお腹を壊すということだけではなく、次のようにさまざまな要因が考えられます。

自然毒

寄生虫

アレルギー

化学物質

自然毒としてはフグ毒が知られていますが、他にもシガテラ毒・パリトキシン・貝毒・テトラミンなどがあります。

フグ毒は命に関わるためフグ調理師免許を持たない人は決して調理を行わないことです。その他については市場を通っているものについては安心と考えてよいでしょう。

寄生虫ではアニサキス・クドアが有名ですが、これら寄生虫については冷凍や加熱で中毒を防げることが多いです。

アレルギーや化学物質の中毒としてはヒスタミンが関わりますが、食あたりが起こることに関しては個人差が大きいのが特徴です。この場合もしっかりとした魚介類の管理で防げる食中毒といえるでしょう。

編集部まとめ



食あたり（食中毒）は細菌やウイルスが食べ物によって体内に入ることで発症する病気です。

安静にしていれば1週間から2週間ほどで治癒することが多いですが、細菌の種類によっては重症化する場合もあるので注意が必要です。

ノロウイルスなど感染者からさらに感染が広がる恐れのある食中毒に関しては、検査などの必要があるので至急受診してください。

食べ物を扱う時のひと手間が、食あたりを防ぐことにつながります。特に、生ものの扱いには充分注意して食あたりを防ぎましょう。

