レースアンバサダー央川かこ（31）が29日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。

央川は「D1グランプリ第6戦は中村直樹選手が2位表彰台で、中村親子が大活躍の2日間でした」と報告。

続けて「ゆったりスケジュールだったからファンの方とお話ししたり撮影する時間がたくさん作れて楽しかったー」と明かし、「会いにきてくださった皆さんありがとうございました」と感謝を伝えた。

そして「わたしの原点であるEXEDYのコスチュームを今シーズンも着れることができて幸せでした」と思いをつづり、へそ出しコスチューム姿を公開した。

この投稿に「かこさんは本当に綺麗で絵になる美しさで魅了されます」「圧巻のプロポーションで魅了されかっこよくセクシーです」「美脚カッコ良すぎです」「クビレ 脚長効果最高〜」「スタイル神！」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。