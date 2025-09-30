総務省消防庁は津波や土砂災害、山火事などの災害情報の伝達手段として、ドローンの活用を自治体に促していく方針を固めた。

広範囲に伝達できる上、被災して使えなくなるリスクが低いのが利点で、災害時の迅速な避難や情報伝達の多重化につなげる狙い。同庁は今年度中に災害情報伝達のガイドライン（指針）にドローンの項目を設け、利用の拡大を目指す。（柳沼晃太朗）

Ｊアラートと連動

「津波警報！津波警報！ただちに高台に避難せよ！」

７月３０日朝、太平洋に面する千葉県一宮町の海岸に大きなアナウンス音が鳴り響いた。サーファーらはすぐに海から上がり、高台などへ向かった。

避難を呼びかけたのは、上空を飛び交うドローン。ロシア・カムチャツカ半島付近で起きた地震で同町に津波注意報・警報が発表されたのに伴い、スピーカーを搭載した２機が町役場などから出動した。

一宮町は年間７０万人のサーファーが訪れる「聖地」。町内には海岸も含め、防災行政無線の屋外スピーカーが３４基設置されているが、サーファーらから「波の音で聞こえにくい場所がある」との声が上がったことから、同町は今年４月、災害情報を伝達するドローンを導入した。ドローンは全国瞬時警報システム「Ｊアラート」と連動し、災害情報が入ると自動で飛び立つ。同町の担当者は「海の中だとスマートフォンの緊急速報メールにも気づけない。ドローンで直接呼びかけることで、危険に気づく可能性が高まる」と話す。

同様のシステムは、仙台市でも２０２２年から運用されている。１１年の東日本大震災で避難を呼びかけていた市職員や消防団員らが津波にのまれ、死亡したのを教訓に導入した。同市の担当者は「避難を呼びかける側の命を守ることにもつながれば」と話す。

広いカバー範囲

スマホなどが普及する中、災害情報の入手手段として、防災行政無線に頼る住民は今も多い。消防庁が２３年度、全国１０市町村に行った調査では、災害情報の入手手段（複数回答可）として「防災行政無線・屋外スピーカー」を挙げる人は最多の６４・３％に上った。

だが、屋外スピーカーは音声が届く範囲は数百メートルとされ、地形によって設置場所も限られる。設置費（１基数百万円）や維持費もかかるため、網羅的に整備するのには限界がある。地震などで壊れる恐れもあり、東日本大震災では倒壊・破損などにより利用できないものもあった。

津波や水害、山火事など避難を伴う災害が頻発化する中、消防庁は飛行性能が向上しているドローンに着目。１台で複数の屋外スピーカーの伝達範囲をカバーでき、災害時に機体自体が被災するリスクも少ないことから、新たな伝達手段として導入を促進することにした。今年度、求められる機体の性能や航空法上の手続きなどを検討し、自治体向けの災害情報伝達のガイドラインを改定する方針だ。

同庁の担当者は「南海トラフ地震などの巨大災害も懸念される中、ドローンは防災行政無線を補完する新たな力となる。住民や自治体職員を守る新たな選択肢にしていきたい」と話す。

被災地支援へ民間連携…機体派遣 輸送や捜索に活用

被災地での物資輸送や現場把握などにドローンを迅速に活用するための体制の整備も進む。

一般社団法人「日本ＵＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ）」（東京）は今年１月、災害時のドローン運用の調整役となる民間防災組織を発足。全国の企業や学校などが災害時に派遣できる機体を登録し、被災自治体からの要請に応じ、目的に合った機体や操縦士を迅速に派遣する。

現在、北海道から九州まで３８団体が登録。１月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故では、現場の特性に合う機体を持つ企業が派遣され、捜索活動や状況調査を行った。ＪＵＩＤＡの嶋本学参与は「ドローンの技術は様々な災害に対応できる。自治体とも連携の網を広げたい」と意気込む。