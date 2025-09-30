テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が29日に自身のインスタグラムを更新。「激レアさんを連れてきた。」（月曜午後11時15分）の同日放送の最終回を前に、番組への思いをつづった。

「『激レアさんを連れてきた。』今夜が最終回です！！鳥貴族のスミさんや消しゴムヨシマツさんなど激レアさんオールスターが大集合してスタジオで破茶滅茶な展開にグランドフィナーレと題したSPパフォーマンスも披露します」と告知し、撮影後にスタッフ陣との集合写真を掲載。

「深夜2時台から始まったこの番組、珍しい体験をした激レアさんの人生を深掘りするという一本槍でここまでやって来ました エネルギッシュな激レアさんたちにお会いするのはいつも楽しく胸ときめきました」と回想。「若林さんゲストの皆さん含めて、スタジオがどんな風に展開していくのが全く見えないところもゾクゾクワクワクして『この仕事楽しいな〜』と思える現場でしたハートこの番組を担当出来たことを大変有り難く、そして8年も毎週続けてきたスタッフのことを誇りに思います」とつづった。「番組のファンでいてくださった皆さま、私も激レアさんファンの1人としてまたどこかでお会いできることを祈ってます…！(会社で偉くなって復活させますね♡)ありがとうございました」と感謝した。

「リハーサルで若林さんの代役を務めてくださっていたジャガモンドの斉藤さんにこの場を借りて感謝を いつも本当に助かりました またどこかでご一緒しましょうね！」と、お笑いコンビ・ジャガモンド斉藤正伸とのツーショットをアップした。

フォロワーからは「めっちゃめっちゃ好きな番組で毎回録画して楽しみにして観てます！」「若林さんと弘中ちゃんとのやり取りがとにかく好きでした」「激レアさん終わるの悲しいです」などのコメントが寄せられている。