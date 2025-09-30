最近食べた中で一番好きーーーッッ♡【ミスド】見つけたら即買い推奨！「幻のドーナツ」

【ミスタードーナツ】でまれに登場する、“ファンシードーナツ”。原材料の廃棄削減の取り組みとして「期間限定の商品で使用する原材料と、定番商品で使用する原材料」（公式サイトより）を組み合わせたドーナツなのだとか。そんな見かけたらラッキーな「幻のドーナツ」を今回はご紹介します。

カロリー控えめに仕上がった「キャラメルフレーバーシュー シュガー」

丸いドーナツにシュガーをたっぷりとまぶしたこちら。生地本来の味わいを引き立てる、自然な甘さが楽しめそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「135カロリーとカロリーもかなり控えめ」とのことで、あまり罪悪感なく食べられるかも。

癒されたい時に良さそうな「キャラメルフレーバーシュー 黒糖」

レポーターHaruさんが「最近食べたドーナツの中で一番好き」と絶賛したこちら。「黒糖のほんのり優しい甘味があと引く美味しさ」とのことで、癒されたいおやつタイムにぴったり。キャラメルフレーバーのシュードーナツ生地で、香ばしい味わいも感じられそうです。

ホワイトチョコも加えた「キャラメルフレーバーシュー チョコクランチ」

チョコクランチ仕立てのこちらも必見。ホワイトチョコも上側にコーティングされていて、まろやかでコクのある味わいも感じられそうです。レポーターHaruさんによれば「生地がふわふわ & クランチザクザクでとっても美味しかった」とのこと。食べ応えが欲しい時のおやつや軽食にもぴったりです。

豪華なデコレーションが映える「リボンホワイトチョコレート」

デコレーションされた豪華なファンシードーナツ。ベースはチョコレート生地で、ホワイトチョココーティングにリボンチョコをプラス。ご褒美感のある一品に仕上がっています。濃厚なチョコの味わいが、溜まったストレスを吹き飛ばしてくれるかも。店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

