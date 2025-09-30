『べらぼう』庶民、幕閣、大奥から総スカンの松平定信！祖父・徳川吉宗との改革の違いを徹底比較［後編］

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、主人公・蔦屋重三郎（横浜流星）を中心とする仲間たちが「チーム蔦中」を結成、彼らが「ふんどし野郎」と呼ぶのが、幕府の筆頭老中・松平定信（井上祐貴）だ。

定信は、江戸幕府の三大改革（田沼意次の政治を含め「四大改革」とも）に数えられる「寛政の改革」を主導した人物。彼が理想としたのは、祖父であり第8代将軍・徳川吉宗の政治、すなわち「享保の改革」だった。

吉宗の享保の改革が、幕府財政の立て直しに成功したと評価される一方、定信の寛政の改革は、あまりに厳格すぎたため反発を招き、失敗に終わったとされている。

最終回の［後編］では、両改革の代表的な政策を取り上げ、その相違点について考察する。

徳川吉宗騎馬像

農業を重視しながらも商業を取り入れた享保の改革

では、徳川吉宗の「享保の改革」の主な政策を見てみよう。

吉宗は合理主義者と称されることが多い。彼が将軍職についたのは1716年（享保元年）で、幕府創設以来、約100年以上が経過していた。

そのため、従来の幕府システムのままでは、革新的な政策を行うことが難しい状況だった。そこで吉宗は、合理的な観点からさまざまなシステム改革に着手している。

徳川吉宗

まずは、幕府の税収の基本である米政策について吉宗が行った、「天領の新田開発」「上米の制」「定免法」を考察しよう。

「新田開発」は文字通り新たな水田を開発し、米の生産量を増やす政策である。しかし、吉宗が将軍に就任した当時、幕府には開発費用が不足していた。そこで江戸・日本橋に新田開発の高札を立て、町人請負を含む開発促進方針を公示した。

つまり吉宗は、江戸の大商人たちに「幕府と一緒に新田開発をしませんか」と呼びかけたのである。こうして、下総国の飯沼新田、武蔵国の見沼新田、越後国の紫雲寺潟新田など、広大な新田が開発され、天領（幕府領）の石高は約60万石も増加した。

さらに、諸大名に毎年1万石につき100石を献米させる「上米の制」を実施した。この制度を導入する代わりに、参勤交代の際の江戸在府期間は従来の1年から半年に短縮された。

また税制改革として、年貢を一定期間固定する「定免法」に転換した。これは、豊作や凶作にかかわらず年貢収入を安定させるとともに、役人の不正を防ぐ狙いもあったという。

このような米政策を実行した吉宗は、米価統制のために大阪・堂島の「米市場を公認」し、江戸商人を相場に介入させようとした。

大阪堂島の米市場

この他、身分に関係なく将軍に直接意見を届けることができる「目安箱」を設置し、批判的な意見もきちんと受け入れていた。この「目安箱」から生まれたのが、庶民のための無料療養所である小石川療養所や、現在の消防につながる江戸火消しの組織化である。

そして、裁判の基準を明確化した「公事方御定書」を発布した。これにより、従来の「死刑」か「無罪」かといった極端な判決に偏らない、公平な裁判の実現を目指した。また、キリスト教に関わるものを除く洋書の輸入を解禁したことで、「蘭学の発展」を促すことにもつながった。

最後に「足高の制」について触れたい。実はこれこそが、吉宗のシステム改革の真骨頂とも呼ぶべきものであった。幕府の役職に就くためには、それに見合った禄高が必要とされた。しかし禄高は世襲制で代々受け継ぐものであったため、能力や素質があっても家柄が低ければ要職に就けないという不都合が生じていた。

これを解消するために、吉宗は役職に必要な禄高に達していない者について、在職中に限り禄を加増し、より高い役職に就けるようにしたのである。名奉行として知られる大岡忠相も、この「足高の制」によって要職に登用された一人であった。

大岡忠相

以上、吉宗が「享保の改革」で行った主要な政策を挙げてみた。吉宗の政策はほかにも数多く存在するが、主なものだけを見ても実に多様であることがわかる。

吉宗は「米将軍」と呼ばれるほど農業を重視した重農主義の政策を基盤としたと考えられがちである。しかし、「新田開発」にせよ「米相場への介入」にせよ、商業の重要性も十分に理解し、政策に取り入れていた。その意味で、吉宗は合理主義者であると同時に、優れたバランス感覚を備えた為政者であったといえる。

吉宗の政策は、贅沢禁止や年貢アップなど、庶民から反発を受けたものもあった。しかし、「享保の改革」があったからこそ、その後も江戸幕府が約150年にわたり存続することができたのは間違いないだろう。

重商主義の田沼を憎むあまり、現実と乖離した寛政の改革

続いて松平定信の「寛政の改革」の主な政策を見てみよう。

吉宗を合理主義者とすると、孫の定信は究極の理想主義者だ。さらに彼は、一時は将軍候補として名前が挙がるほどのエリートであった。ある意味では「純真無垢」で真っすぐな人物で、不正や汚職を徹底的に憎む正義感の強い人でもあったともいえよう。

松平定信

そんな定信の脳裏には常に「田沼意次への憎しみ」があり、田沼の改革を全て否定するところから、寛政の改革は始まっていた。

そのため定信の治世では、田沼意次を徹底的に悪者に仕立て上げることに専念した。世の中に賄賂が横行するのはすべて田沼のせいであり、意次こそが「賄賂の帝王」だというようなレッテルを貼ったのである。

そして、その田沼に賄賂を贈ったのは商人であり、彼らは銭儲けばかりを追求する卑しい存在だと決めつけたのだった。

田沼意次

定信の政策で最も有名なのが「棄捐令（きえんれい）」である。これは、生活に困窮する旗本・御家人を救済するため、札差からの借金の一部を帳消しにし、あるいは低利で年賦償還することを命じた法令であった。

札差とは、旗本・御家人に代わって蔵米の受け取りや換金を行い、その手数料で利益を得ていた商人である。しかし「棄捐令」によって貸し渋りが生じ、貧しい旗本・御家人の中には年を越せない者まで現れた。このため幕府は、慌てて札差への資金供給を行う事態となった。

江戸の大商家

また、飢饉に備えて農村に米を備蓄させる「囲米（かこいまい）」も、よく知られた政策である。当時の農村は、天明の大飢饉などの影響で離農者が多く、彼らは都市に流入して貧民化し、江戸などの大都市に集中していた。

定信は、農村人口の減少が年貢米の減収につながることを恐れ、こうした人々の帰農を促そうとした。自叙伝『宇下人言（うげのひとこと）』の中で、定信は次のような思惑を語っている。

「倹約令や風俗統制令を発すると、江戸の景気は悪化し、商人や職人は困窮する。その結果、奉公人の給与も下がり、江戸では暮らしていけなくなる。すると帰農者が増え、地方の復興が成し遂げられるだろう。」

しかし、これは理想論者・定信ならではの思考回路が生んだ、現実とは乖離した誤算であったのだ。

このような定信の改革に嫌気がさした庶民の間で、有名な狂歌が広まった。それが、

「白河の 清きに魚も 住みかねて もとの濁りの 田沼恋しき」

である。

朱子学を始めた朱熹

こうした政権への反発を抑え込もうと、定信は「寛政異学の禁」を発令した。もともと朱子学の信奉者であった定信は、祖父・吉宗の時代に花開いた蘭学をはじめ、同じ儒学であっても陽明学や古学を認めず、身分秩序を重んじる朱子学のみを正統とする方針を打ち出した。

つまり、「上の者の言うことには逆らうな」という姿勢を徹底させたのである。だが、このような「寛政の改革」は長続きしなかった。

庶民はもちろん、幕閣・大奥、旗本・御家人からも総スカンを食らった松平定信は、やがて将軍家斉と衝突して失脚してしまうのである。

『べらぼう』松平定信（井上祐貴）を転落へと追い詰めた事件とは？正論の押し付けが仇となり一橋治済とも対立

