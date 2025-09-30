この男の復調は、ライバルにとっては脅威だろう。「大和証券Mリーグ2025-26」9月29日の第2試合はセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）がトップを獲得。東1局の親番で親満貫を2回アガり、オーラスも跳満ツモで締めるというド派手な戦い振りを見せた。開幕からここまで2連敗。昨年優勝の立役者がまさかの不調に陥っていたが、ここから反撃だ。

【映像】強敵をKO！竹内元太、とどめの跳満ツモで勝利の瞬間

第1試合では茅森早香（最高位戦）が4着。重苦しいムードを振り切る役目が竹内に託された。当試合は東家から竹内、BEAST X・鈴木大介（連盟）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）の並びで開始。東1局、竹内は發・ドラ3の親跳満を鈴木優からロン。大きな先制点を手にすると、続く1本場、タンヤオ・赤・ドラ2をダマテンで鈴木大介からロン。2局連続の親満貫でダントツ状態となった。

攻撃力の高い雀士が集った卓組みだけに、簡単には逃がしてはもらえない。瀬戸熊が2度のアガリで迫り、竹内は東3局以降、リーチや仕掛けを一切せず、一打ごとに耐え続けた。最後の難関は南4局1本場、瀬戸熊の親番。ここで竹内に早い手が入った。2巡目でチャンタ・三色同順のイーシャンテンとなり、次巡にカン8索を引いてペン七万待ちのテンパイ。待ちは苦しいが、山にはまだ3枚残っている。竹内はこれをあっさりツモ。ツモ・チャンタ・三色同順・ドラの1万2000点（＋300点、供託1000点）のアガリで逃げ切った。

試合前、チームは9戦して4着が7回という苦境。「1人で背負うな、落ち着いていつも通り打てばいい」と声をかけたのは前監督・近藤誠一（最高位戦）。竹内は「今日はメリハリのある押し引きができた」と胸を張った。さらに「練習会で2連勝して、醍醐さんに『行くしかないでしょ』と言われて出ることになった」と舞台裏も明かした。

最後に「この調子で、まずはプラマイゼロを目指して頑張ります」と目標を口にした竹内。ファンからは「ほんまに元太すこ！！」「やっぱり元太は良いなぁ」「元太おめでとう！」と応援の声が寄せられていた。頼れる男の復活劇、ここからの巻き返しに注目だ。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）5万8200点／＋78.2

2着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）2万3600点／＋3.6

3着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万2300点／▲27.7

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）5900点／▲54.1

【9月29日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋214.9（8/120）

2位 TEAM雷電 ＋162.3（10/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋149.4（12/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋34.2（6/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ＋12.3（6/120）

6位 BEAST X ▲68.1（10/120）

7位 EARTH JETS ▲78.5（8/120）

8位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲84.5（8/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲146.3（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲195.7（10/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

