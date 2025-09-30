『秒速5センチメートル』“幼少期の明里”が大阪で人生初体験 SixTONES松村北斗が一緒
SixTONESの松村北斗（30）、俳優の上田悠斗（11）、白山乃愛（13）が27日、奥山由之監督とともに、大阪市内で行われた劇場用実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）の特別試写会に登壇した。
【写真】『秒速5センチメートル』大阪にサプライズ登場した松村北斗
新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』を実写化。松村にとって初の単独主演映画となった同作を、関西ではこの日初お披露目。松村はサプライズ参加となり、米津玄師の主題歌「1991」に乗せてステージに現れ、大阪のファンを沸かせた。さらに、舞台あいさつ前には、梅田のランドマーク「HEP FIVE」の赤い観覧車に皆で乗ってきたことを報告した。
松村は「悠斗（はると）が高いところが嫌いで、随分、乃愛（のあ）ちゃんがお姉ちゃんに見えた」と笑顔で証言。上田が「結構怖かった…」と漏らしたのに対し、白山は人生初の観覧車だったと明かし、「ビルの上にあることもあって、すごく高くて、最初は怖いのかなと思っていたけど、めちゃくちゃ楽しくて、しかも2人と話せて、すごく心が温まったし、本当に初めてがあの観覧車でよかった」と幸せそう。
観覧車の中の様子について、司会者が「3人で年の差関係なく楽しく話しているんじゃないかなって想像するんですけど？」と向けると、松村は「と、思うでしょ？30歳ジャマだよ〜（笑）」「2人を見守っていた時間だったかな」と優しいユーモアで笑いに包んでいた。
東京の小学校で出会った遠野貴樹（松村）と篠原明里（高畑充希）の18年間にわたる感動ストーリー。心を交わした2人は、異なる人生を歩み、雪の桜の木の下で交わした「2009年3月26日、またここで会おう」という約束の日が近づいてくる。貴樹の幼少期を上田、明里の幼少期を白山が演じる。
