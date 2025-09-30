ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が29日（日本時間30日）、本拠ドジャースタジアムで行われたワイルドカードシリーズ（WCS）の前日会見に臨み、意気込みを語った。

いよいよ翌日から始まるポストシーズンに向けてベッツは「ポストシーズンに入ると、すべてのチームは同じだと思う。新しいシーズンのようなもので、どんな状況でもいい野球をしなければならない。ここまで勝ち上がってきたチームに偶然はないし、運でもない。だからどのチームも本当に強い」と改めてPSに進出した両リーグ全12球団とも強いと今季の戦いぶりを称えた。

その上で「でも、それが楽しいところだと思うし、自分たちは自分たちの野球をする必要がある。他のチームがどうこうではなく、自分たちにコントロールできることに集中して、いい打席を重ねていきたいと思う」とドジャースらしい野球をシーズン同様、続けていくべきと訴えた。

今季の投手陣に関しては「今は4人か5人の先発が揃っていて、去年よりも間違いなく厚みがある」と山本由伸、スネル、大谷翔平、グラスノー、カーショーと頭数が揃っていると胸を張り「みんなお互い競い合いながらここまでやってきたし、フロントは素晴らしい投手陣を用意してくれた。投手たちも本当に素晴らしい働きをしてくれている。だから彼らは準備万端で臨むと思うし、それが自分たちに勝つチャンスを与えてくれると思う」と語った。

また、PSでの大谷の役割について質問が及ぶと「彼はおそらく世界最高の選手だから、どこででも自分がやりたい場所で力を発揮できると思う。彼が投げたいと思ったときにドジャースの誰かが“ノー”と言うことはないはずだ」とした。