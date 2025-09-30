俳優ののんが29日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『MISS KING /ミス・キング』配信直前プレミアイベントに共演の藤木直人、倉科カナ、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡紱馬、山口紗弥加、中村獅童と参加した。

【映像】復讐に燃えるダークヒーローを演じるのん

将棋界のカリスマで家族を捨てた父（中村）に、娘の飛鳥（のん）が将棋で復讐するリベンジストーリー。

役柄の設定上、中村は初共演ののんとはあえて距離を取っていたという。「クランクアップ数日前に一言二言喋ったくらいで、撮影中は寡黙な中村獅童でいました」という中村に対してのんは「ギリまで『どっちだろう!?』とヒヤヒヤしていましたが、きっと役のためにやってくれているという方を信じて…」と撮影当時の本音を明かして中村を爆笑させていた。

一方、飛鳥とバディを組む藤堂成悟役の藤木との初共演にのんは「スラッとされていてカッコ良くて『ヒャー！』となった。藤堂としての荒っぽくてワイルドなキャラは新鮮で痺れました」と目を丸くすると、藤木も「のんさんと初対面した時は…実在するんだと思った。唯一無二のオリジナルな方で、単なる一俳優ではなくて色々な表現をされているから」と喜んでいた。

飛鳥を見守る堺礼子役の倉科は、のんとの初共演に「好きな食べ物は？と聞いたら『ポテチが好きです』と。可愛い！と悶絶しました」とメロメロ。するとのんも「倉科さんは相手を知るために好きな食べ物を聞くようにしているそうで…。それも可愛くてこっちでも悶絶していました」と相思相愛だった。

元将棋連盟会長・安藤鉄斎役の西岡は、初共演ののんの印象を聞かれると「会うたびに誰かに似ているなあと思っていたけれど、将棋を指すシーンで正面から顔を見た時に『さえちゃんだ！』と思った。さえちゃんにソックリだった」と報告。そのさえちゃんとは「まあ、俺の小学校2年生の孫なんだけど」とまさかの身内だった。

西岡が「まさかそこから『さえちゃん！』と言うわけにはいかないから、『のんちゃん』って言って仲良くしてもらった」と言うと、のんは「撮影現場でもそれをお聞きして写真も見せていただきました。キラキラしている子で、そんなさえちゃんに似ているなんてすごく嬉しいなと光栄でした」と喜んでいた。

文・写真：石井隼人