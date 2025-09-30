

今回話を聞いたのは「お母さんが5人いる」というやや複雑な経歴の持ち主だ（イラスト：堀江篤史）

北関東での小学校時代の同級生と25年ぶりに再会し、その10年後に結婚した女性がいる。現在は愛知県に夫婦で住んでいる相沢智恵さん（仮名、52歳）だ。

このインタビュー取材は愛知県内のレストランにて夫婦で応じてくれている。白髪をあえて染めないロングヘアが特徴的な智恵さんはいかにも優しげな和風の顔立ちで、傍らでおとなしくしている夫の健一さん（仮名）は色黒で、澄んだ目はクリクリしている。見た目は対照的な夫婦である。

お寺の養子として、独特な苦労をしてきた智恵さん

10歳までは九州で育った智恵さんは3姉妹の中間子。「お母さんが5人いる」というやや複雑な経歴の持ち主だ。生みの母親は智恵さんが5歳のときに他界し、父親の兄夫婦の家に2年ほど預けられ、父が再婚してからはその相手が育ての母に。そして、10歳のときに北関東にある父の姉夫婦の家で養子となった。

「お寺をやっている伯母夫婦には子どもがいなかったので、私を養子として出す約束をしていたそうです。小学校5年生のときだったので物心はとっくについていたのですが、私は順応性が高かったようですぐに馴染みました。その新しい父母もすでに亡くなり、遺してくれた一軒家の庭は夫の母が草取りをしてくれています。私にとっては5人目の母です」

お母さんがいっぱいいるんです、と明るく笑う智恵さん。しかし、お寺の養子として独特な苦労があったようだ。

「短大までは通わせてもらいましたが、卒業後はお寺の事務を手伝いながら旦那さん候補のお坊さんとのお見合いをしていました。そのために私がここにいるんだよな、とはわかっていましたが、どうにも気が進まず……。3人ほどと会いましたがすべてお断りをしてしまいました」

智恵さんが30歳のとき、体調を崩していた両親は婿養子を迎えることをあきらめて隠居することになった。本山から指名された別の住職に寺を譲り渡し、自分たちは駅近くの一軒家を購入。地域の書店でのアルバイトを始めていた智恵さんもその新居に移った。

「私は介護要員なので当然の同居です。本が好きなのでアルバイトの時間は楽しくて、バイト仲間とお付き合いもしていました。弁護士志望の4歳下で、ロースクールを受験するところから尽くしていたつもりです。でも、彼が無事に合格して司法修習中に振られてしまいました。思い出したくない、封印していた記憶です（笑）」

前妻とは冷めた夫婦生活を送っていた健一さん

控えめながらも人見知りはせず、知的好奇心のある智恵さん。恋愛以外の人間関係には恵まれていたようだ。本に関するイベントを精力的に手伝っていたことが評価され、自治体の観光協会にスカウトされて転職。小学校時代のクラス会をしていた健一さんと再会したのもその頃だった。2人は別々のクラスだったので智恵さんは参加していないが、地元なので2次会に行く路上で偶然に智恵さんと会ったと健一さんは振り返る。

「僕たちのクラスは担任の先生が素晴らしかったので25周年クラス会に25人も集まったんです。1次会で大いに盛り上がり、先生そっちのけで2次会に行くことに（笑）。妻は別のクラスでしたが、『同級生じゃん。一緒に飲もうよ』と誘いました。そのときに連絡先を交換しましたが下心なんてありません。その頃、僕は結婚していましたから」

健一さんは地元に本社を構える大手メーカーで働いている。元同僚の前妻は1歳年下で専業主婦をしていたが、「性格の不一致」のために口喧嘩すらない冷めた夫婦関係だったという。

「前の妻は何も言わずに不満をため込む性格で、趣味すらないので何を考えているのかよくわかりませんでした。つまらないヤツだな、この先もこの人と暮らしていても面白くない、と感じたのが離婚の最大の原因です」

一人娘が中学校に進学したタイミングで離婚が成立。面会も連絡もさせたくないという前妻の意見を受け入れ、今後の養育費込みで持ち家を引き渡すことにした。以来、前妻と娘とは会っていない。

離婚調停で精神的にも経済的にも疲弊し、「これから彼女ができても籍は入れたくない」と思っていたという健一さん。愛知県にある支店に異動してからは一人で気ままに暮らしてきた。

一方の智恵さんは脳梗塞で倒れた母と認知症を患っていた父をそれぞれ看取り、「一人になったから遊びに出かけよう」という気分だったと振り返る。九州にある元の実家に遊びに行ったり、アイスホッケーの試合を観戦したりと一人暮らしを満喫していた。そして、お盆や年末年始には地元に戻っていた健一さんから連絡が来た。

「彼女に特別な好意があったわけではありません。休みの間ずっと実家にいるのも嫌なので、独身で身軽な人にゴハンに付き合ってもらおうと思っただけです」

結婚して何年経っても、尊敬と興味が尽きない

2人きりで食事に行ってみると「すごく楽しかった」と健一さん。智恵さんの修業のような過去を初めて知り、「この人の人生って何なんだろう？」と衝撃を受けて、猛烈に気になり始めたと明かす。2回目のデートで「付き合ってくれ」と告白し、2カ月後には結婚するつもりだと親と妹に伝えた。結婚はもうこりごり、ではなかったのか。

「うまく言えませんが、この人とは結婚したいなと思ったんです。ちゃんとしたいな、と」

智恵さんは急な展開に驚いた。しかし、健一さんは揺るぎなかった。結婚して6年目になる今でも智恵さんへの尊敬と興味を隠さない。

「僕とは違って妻は読書家で、僕が知らない世界を知っています。取材を受けるなんていう今日みたいな機会も面白いですね。人当たりがいいところもすごいなと思っていて、この人が何かやるときは力になってあげたいと思うんです」

健一さんも趣味人で、特に好きなのは車をいじること。外からはほとんど見えないパーツを塗装したりして悦に入っている。

「僕の趣味にも妻は理解を示してくれますし、否定や口出しはしません。そんな距離感を含めて心地よく感じています」

絶賛である。初婚の智恵さんは「そう言ってもらえるのは嬉しいですが……」と首をかしげるが、同じくバツイチの筆者には健一さんの感動と決断がわかる気がする。手痛い失敗をすれば、頭ではなく体が「触っていいものと触ってはいけないもの」を識別してくれるのだ。前の苦しい結婚生活という比較対象があるからこそ、今の結婚相手の長所が際立つ。特に男性の場合は、相手の女性を尊敬できることが豊かな晩婚生活を送るポイントだと思う。

良き結婚は周囲にも幸せを与えられる

結婚後も愛知県内で健一さんがもともと住んでいた1LDKの社宅に住み続けている2人。智恵さんは特技を生かして障がい者向けのボランティア活動も始めようとしている。車好きの健一さんと一緒に、月に1度は関東まで「ロングドライブ」。2人分の荷物の倉庫代わりになっている智恵さんの実家に風を入れている。

「働きながら親の介護をしていたころは毎日が大変で、実家は全体的に汚部屋のようになっていたんです。母も父も亡くなって消極的な一人暮らしになってからも片付けは進みませんでした。健一さんと一緒になってからはずいぶんキレイになったので、『一人じゃないってすごいな』と感じています」

健一さんの定年退職後には地元に戻って長い余生を楽しむつもりだ。40歳にして離婚してしまった健一さんを心配していた母親は、今では智恵さんと実の母娘のように仲良くしている。



「息子としてはすごく嬉しくて、ありがたいことだと思っています」

自分の人生にはお母さんがいっぱいいるという智恵さんには自然な振る舞いなのかもしれないが、良き結婚は当事者夫婦だけでなく周囲にも幸せを与えられるのだ。

その対象は血のつながった家族とは限らない。人生経験を重ねた大人同士が尊重し合って補い合うと、異常に高まったパワーがあふれ出て、様々な人に恩恵を与えたりする。息の合った同級生晩婚カップルとしばらく過ごして、そんなことを考えた。

（大宮 冬洋 ： ライター）