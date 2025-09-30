「あの大事な紙、どこいった？」のイライラに終止符をうち、お金、時間、人生をコントロールしよう！ 10万人を救った紙片づけメソッドの図解版『見るだけでわかる！ 図解 紙片づけ』（石阪京子著）が発売に。「必要な紙が5秒で見つかる」画期的な片づけ術が、図解で直感的に分かり、紙を減らすスマホ活用術も超絶丁寧に解説。本連載では本書から、抜粋・編集してメソッドを紹介していきます。

要・不要がぱっと判断できない「グレーゾーンの紙」がクセモノ！

紙の処理の仕方の判断基準を4つお伝えしてきましたが、よく質問されるのが「締め切りのある紙はどうしたらいいですか？」ということです。

締め切りがある紙の中には、紙自体が必要なものもありますし（学校に提出する紙、紙で渡されたクーポン、支払う予定の紙など）、紙自体は必要ない紙もあります（学校からの「◯月◯日までに△△を持たせてください」と書かれたお便り、市民講座の申込期限が書かれた紙など）。

いずれにしても大切なのは、締め切りを忘れないようにすることです。

そこでおすすめなのが、まずカレンダーにメモすること。これもスマホのカレンダーを使うといつでもどこでも入力・確認できて便利です（P150参照）。スマホのカレンダーにはリマインド機能もあります。

締め切りを入力したら、紙自体が必要なら残し、不要なら捨てるかスマホ保存をします。そうすれば、締め切りを忘れることはありません。

上の図を参考にして、ぜひ習慣化していってください。

