リーズMF田中碧の右ウィング起用、地元出身ロックバンドのベーシストが疑問視 「まったく理解できない」

日本代表MF田中碧が所属するリーズ。

昨シーズンはイングランド2部リーグで優勝し、今シーズンからはプレミアリーグを戦っており、ここまで6試合で2勝2分2敗という戦績となっている。

田中は第2節アーセナル戦で膝内側側副靭帯を負傷して一時離脱した後、第5節ウォルヴァーハンプトン戦で復帰した。

ただ、そのウォルヴァーハンプトン戦を含めた最近2試合のプレータイムは7分、3分にとどまっている。

『BBC』によれば、地元リーズ出身のロックバンドである”カイザー・チーフス“のベース担当サイモン・リックスは、『Don't Go To Bed Just Yet』でこんな話をしていたそう。

「どの選手も責めることはできない。田中はあるかもしれないが、彼はあまり慣れていないポジションでプレーしている。全員がよくプレーしているので、問題は他にあるはず、つまりマネージメントだ。

彼（田中）は左のセントラルミッドフィルダーなのに、右ウィングでプレーしていた。まったく理解できない。ダニエル・ジェームズが万全なら、あるいはジェイデン・ボーグルやジェームズ・ジャスティンをそこに起用するべき。他の選択肢はあった。

彼（監督）が田中を投入したのは、優れた選手だからだろう。彼はピッチで（相手に）混乱を生み出すが、実際はボールタッチがよくなかった。

（チームとして終盤に失点が多いのは）13〜14人のいい選手がいるが、1〜2人が負傷したら、実質11人になる一方、他チームは20人もの戦力を抱えているからか？チームの層が薄くなっているのではないか」

直近のボーンマス戦は終了寸前の失点により、2-2で引き分けることになったが、ダニエル・ファルケ監督による田中の起用法にも疑問を呈していたようだ。

Jリーグで驚きのコンバートで魔改造された5人

なお、カイザー・チーフスというのは南アフリカの強豪サッカークラブの名前でもある。かつてリーズのキャプテンとして活躍した元南アフリカ代表DFルーカス・ラデベは、カイザー・チーフス出身であり、それが理由でこのバンド名にしたそう。