「感情」を殺さないと生きていけないほど疲れているのかも

ここまでで、やりたいことがない人が自分の「強みの種」に気づくための方法として自分自身の「感情」「身体感覚」「違和感」などを手掛かりに自分を観察することをおすすめしてきました。

ところが、自分の感情に自分で気づけず、身体感覚もぼんやりしていて掴み取れず、違和感も麻痺して感じられない、という方が時々いらっしゃいます。

こういう場合、感情を殺さないと生きていけないほど、心の奥底まで疲れ果てている可能性があります。

まずは休息をとることが先決です。

この本のことは一時的に忘れて、ひたすら眠ったり、自分が心地良いと感じることに時間を使ったりしてください。

自分ではそこまで疲れているつもりはなくても、感情や身体の反応を感じられないほどに、心が弱っているのかもしれません。

感情が感じられなくなる理由を理解する

感情が衰弱する理由は大きく2つあります。

1つは、激務等で疲れ果てていること。

寝不足が続いたり、強い緊張状態が続いたり、激しく強い感情の動きを経験したりすると、感情は衰弱して、何も感じられなくなります。

もう1つは、自分の感情を無視し続けてきたこと。

本当は嫌なのに我慢していたり、怒鳴られても平気なふりをしていたり、Aが好きなのに人に合わせてBが好きと言ってみたり、と自分の本心に逆らう言動を続けていると、感情は何かを感じることを止めてしまいます。

これは自分を守るための防衛反応でもあります。

もし、感情を感じられなくなっていると思ったら、ゆっくり休息をとり、「快」「不快」の感覚を意識するところから始めてください。

