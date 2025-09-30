ドジャースのＤ・ロバーツ監督が２９日（日本時間３０日）、ワイルドカードシリーズ初戦となる本拠地・レッズ戦の前日会見を行い、山本由伸投手（２７）が第２戦に先発することを明かした。また、第３戦にもつれ込んだ場合は大谷翔平投手（３１）が先発する見込みだが、指揮官は「おそらくね」と言うにとどめた。

今季は開幕投手を務めた山本はシーズン３０試合に登板し、１２勝８敗。チームではただ一人、ローテを守り切った。25日（同２６日）の敵地ダイヤモンドバックス戦では、日本人史上７人目の２００奪三振にも到達し、１７回１／３連続無失点でレギュラーシーズン最終登板を終え、リーグ２位の防御率２・４９と驚異的な数字をマークした。

３０日の第１戦はブレーク・スネル投手（３２）が務める。スネルは１８年にレイズ、２３年にパドレスでサイ・ヤング賞を受賞した左腕。今季からドジャースに加入した。開幕ローテ入りをつかんだが、２試合に登板しただけで左肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。８月にようやく復帰した。最終的には１１試合に登板して５勝４敗、防御率２・３５。ポストシーズンは１９、２０年にレイズ、２２年にパドレスで経験があり、通算１２試合に登板（うち先発１０）して４勝３敗１セーブ、防御率３・３３をマークしている。今季はレッズ戦の登板はなかったが、これまでの２登板では２勝無敗、防御率１・８０と得意にしている。

レッズは第１戦にハンター・グリーン投手（２６）が先発する。メジャー４年目の今季は１９試合に登板して７勝４敗、防御率２・７６をマークした右腕。今季の直球の平均球速が９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークした剛腕だ。大谷は、今季は８月２５日に対戦して三飛、四球、一ゴロの２打数無安打。通算でも三塁打が１本あるが、７打数１安打、３三振の打率１割４分３厘と抑え込まれ、本塁打と打点はない。