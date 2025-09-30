¡ÖCtrl¥¡¼¡×¤Çºî¶È¤¬ÇúÂ®¤Ë¡ª ¡Ä¡Ö»Å»ö¤¬Â®¤¤¿Í¡×¤À¤±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤Î½¬´·
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Î½¤Àµ¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤Îºî¶È¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Å¤«¤¤¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬Â®¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÜÆ°¤ò¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥°¥Ã¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤¬¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
Ê¸¾Ï¤Î½¤Àµ¤Ç¥Þ¥¦¥¹¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤
¡¡¥á¡¼¥ë¡¢´ë²è½ñ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ä¡£»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¡ÖÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½ñ¤¯»þ´Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤ò½¤Àµ¤¹¤ëºÝ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤òÃæÃÇ¤·¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤¹
¢¥Þ¥¦¥¹¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯
£½¤Àµ¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤òÌÜ¤ÇÃµ¤·¡¢²èÌÌ¾å¤Î¥«¡¼¥½¥ë¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë
¤¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥½¥ë¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë
¥¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¼ê¤òÌá¤·¡¢½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É´Ö¤Î¼ê¤Î°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¡Ö»þ´Ö¤Î¥à¥À¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Î¥¤¥º¡×¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Î¥¤¥º¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¥ï¥¶¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤Î¥à¥À¡×¤È¡Ö¥Î¥¤¥º¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Î¤ËÈó¾ï¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ctrl¥¡¼¤Ç¡¢¥«¡¼¥½¥ë¤ò¡Ö¥ï¡¼¥×¡×¤µ¤»¤ë
¡¡°Ê²¼¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÜÆ°Ã±°Ì¤¬¡Ö1Ê¸»ú¡×¤«¤é¡Ö1Ã±¸ì¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
Ctrl¥¡¼ + ¢«/¢ª ¡ÊÃ±¸ìÃ±°Ì¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¤ò°ÜÆ°¡Ë
Ê¸¾Ï¤ÎÅÓÃæ¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¡¢Ìð°õ¥¡¼¤ò²¿ÅÙ¤âÏ¢ÂÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ctrl¥¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÌð°õ¥¡¼¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¥«¡¼¥½¥ë¤ÏÃ±¸ì¤«¤éÃ±¸ì¤Ø¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Ctrl¥¡¼+ Backspace¥¡¼¡ÊÃ±¸ìÃ±°Ì¤ÇÊ¸»ú¤òºï½ü¡Ë
ÂÇ¤Á´Ö°ã¤¨¤¿Ã±¸ì¤ò´Ý¤´¤È¾Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢Backspace¥¡¼¤ò²¡¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Ç¤¹¡£Ctrl¥¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éBackspace¥¡¼¤ò°ìÅÙ²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥«¡¼¥½¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÃ±¸ì¤¬¡¢´Ý¤´¤Èºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ctrl¥¡¼+Shift¥¡¼+ ¢« / ¢ª ¡ÊÃ±¸ìÃ±°Ì¤ÇÈÏ°ÏÁªÂò¡Ë
ÆÃÄê¤ÎÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÈÏ°ÏÁªÂò¤·¤¿¤¤¤È¤¤â¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ç¥É¥é¥Ã¥°¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ctrl¤ÈShift¥¡¼¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤·¤Ê¤¬¤éÌð°õ¥¡¼¤ò²¡¤»¤Ð¡¢Ã±¸ìÃ±°Ì¤Ç¡¢Àµ³Î¤ËÈÏ°Ï¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¾ÏºîÀ®¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤è¤¦
¡¡Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ï¾ï¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Û¡¼¥à¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¼ê¤òÆ°¤«¤µ¤º¤Ë¡¢½¤Àµ¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤òÈô¤Ð¤·¡¢ÉÔÍ×¤ÊÃ±¸ì¤ò½Ö»þ¤Ë¾Ã¤·¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËÊ¸¾Ï¤ÎºîÀ®¤ËÌá¤ë¡£ËÜµ»ö¤ÎÊýË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢´°Á´¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¡¢Ê¸¾Ï¤ò½¤Àµ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¡¢Ctrl¥¡¼¤äÌð°õ¥¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¡¼¥½¥ë¤òÆ°¤«¤¹½¬´·¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÊýË¡¤Î¸ú²Ì¤ò¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£