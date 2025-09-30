駐機するアメリカン航空のエアバスＡ３２１＝２０２１年７月、ロサンゼルス国際空港/Fallon/AFP/Getty Images

ワシントン（ＣＮＮ）米アメリカン航空の旅客機が２８日、ロサンゼルス国際空港で、離陸直前に急停止する出来事があった。貨物機が滑走路を横切り、進路に割り込んだためだ。

ルフトハンザ・カーゴとＤＨＬの合弁会社アエロロジックの６１９便は中国・上海から午後１０時３３分ごろロサンゼルス国際空港に着陸した。

アメリカン航空２４５３便（ボーイング７７７）はボストンに向けて離陸の準備を進めており、駐機場所に移動するため、２本の滑走路の間で待機していた。

航空管制傍受サイト「ＬｉｖｅＡＴＣ．ｎｅｔ」の音声記録によれば、航空管制はエアロロジック機に滑走路２５Ｌを横切るよう指示したが、パイロットは右折して２４５３便の進路に入ってしまった。

管制官は急いで、エアロロジック機に停止を指示した。貨物機のパイロットは「滑走路上だ」と答えた。

管制官は２４５３便に離陸許可の取り消しを伝えると、アメリカン航空のパイロットは停止すると応答した。

連邦航空局（ＦＡＡ）によれば、エアロロジック機は「許可なく」滑走路２５Ｒを横断した。

飛行追跡サイト「フライトレーダー２４」によれば、アメリカン航空機は貨物機から約２キロ離れた地点で急ブレーキをかけるまで時速約２６８キロで移動していた。

アメリカン航空は声明で「乗員の迅速な対応と乗客の理解に感謝する」と表明。同便は一度ゲートに戻り、約２時間半遅れて出発した。

なぜアエロロジック機が右折したのかは不明。管制官が便名をときおり「４１９」と呼びかけ、パイロットに対して他の飛行機が着陸するためできるだけ速く滑走路を横断するよう促していた。