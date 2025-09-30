ハーゲンダッツのチョコレートシリーズ、誘惑の2種が期間限定で発売

ハーゲンダッツから期間限定で登場する新作ミニカップ「悪魔のささやき『チョコレート』」と「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」。チョコレート好きにはたまらない濃厚な味わいと、軽やかなホワイトチョコの食感が楽しめる2種が、9月30日（火）より全国で発売されます♡手に取らずにはいられない魅力的なスイーツを、ぜひ味わってみてください♪

悪魔のささやき『チョコレート』の魅力

「悪魔のささやき」は、濃厚なチョコレートアイスクリームにソルティーチョコレートソースを混ぜ込み、天面にはバターココアソースとチョコレートクッキーをトッピング。

一口目からインパクト大で、甘さと塩味の絶妙なバランスがやみつき感を加速♡価格は351円（税込）、内容量は86mlで、9月30日（火）より全国のスーパーマーケットやコンビニで購入可能です。

天使のおさそい『ホワイトチョコレート』の魅力

「天使のおさそい」は、ホワイトチョコアイスクリームにホワイトチョコソースを混ぜ込み、ミルクコーティングとサクサクのホワイトフィアンティーヌをトッピング。

軽やかな食感ながらもコク深い味わいで、一口食べればやみつきに♡価格は351円（税込）、内容量は88mlで、9月30日（火）より全国で期間限定発売です。

悪魔と天使の誘惑♡期間限定ハーゲンダッツ



今回登場する「悪魔のささやき」と「天使のおさそい」は、濃厚チョコレートと軽やかホワイトチョコの対照的な魅力が楽しめるミニカップ♡

価格はそれぞれ351円（税込）で、9月30日（火）より全国で期間限定で発売です。甘さと食感の絶妙なバランスに、思わず笑顔になれる贅沢な時間をお楽しみください♪ぜひこの機会にチェック！