お笑いコンビ・ラランドのサーヤさんは9月29日、自身のXを更新。「クリスマスに変な予定入れられて最悪」と吐露し、反響を呼んでいます。

お笑いコンビ・ラランドのサーヤさんは9月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。クリスマスに、コンビでのイベントがあることを嘆きました。

「行って残念な奴扱いされたい」

サーヤさんは「クリスマスに変な予定入れられて最悪」とつづり、ポストを引用。ラランドが持つラジオ番組の公式アカウントが「番組イベント開催決定　特濃ホワイトクリスマス　特濃な聖なる夜を過ごしましょう　12/25(木) 18:15開場 / 19:00開演　有楽町よみうりホール」と告知しています。12月25日に“変な予定”が入ってしまったことを、サーヤさんは嘆いているようです。

サーヤさんのポストの引用では「応募します！！私は予定ないので！！」「行って残念な奴扱いされたい」「クリスマスにわざわざ会える機会作ってくれてありがとう毎年なんの予定もないけど今年はできた」「ラランドってガチ恋に配慮するタイプのコンビだったんだ」「最高」「カオスすぎて生成AIかと思った笑笑」「さすがにサーヤ可哀想」「私たちはハッピーです」など、さまざまな声が寄せられました。

Instagramではオフショット多数公開

自身のInstagramでは、オフショットを多数公開しているサーヤさん。かわいらしい姿を見ることができます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)