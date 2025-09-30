東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ユーロ円
終値174.25 高値175.13 安値173.99
176.06 ハイブレイク
175.60 抵抗2
174.92 抵抗1
174.46 ピボット
173.78 支持1
173.32 支持2
172.64 ローブレイク
ポンド円
終値199.54 高値200.43 安値199.35
201.28 ハイブレイク
200.85 抵抗2
200.20 抵抗1
199.77 ピボット
199.12 支持1
198.69 支持2
198.04 ローブレイク
スイス円
終値186.26 高値187.60 安値186.17
188.61 ハイブレイク
188.11 抵抗2
187.18 抵抗1
186.68 ピボット
185.75 支持1
185.25 支持2
184.32 ローブレイク
豪ドル円
終値97.74 高値97.99 安値97.52
98.45 ハイブレイク
98.22 抵抗2
97.98 抵抗1
97.75 ピボット
97.51 支持1
97.28 支持2
97.04 ローブレイク
NZドル円
終値85.82 高値86.49 安値85.81
86.95 ハイブレイク
86.72 抵抗2
86.27 抵抗1
86.04 ピボット
85.59 支持1
85.36 支持2
84.91 ローブレイク
カナダドル円
終値106.80 高値107.31 安値106.60
107.92 ハイブレイク
107.61 抵抗2
107.21 抵抗1
106.90 ピボット
106.50 支持1
106.19 支持2
105.79 ローブレイク
ユーロ円
終値174.25 高値175.13 安値173.99
176.06 ハイブレイク
175.60 抵抗2
174.92 抵抗1
174.46 ピボット
173.78 支持1
173.32 支持2
172.64 ローブレイク
ポンド円
終値199.54 高値200.43 安値199.35
201.28 ハイブレイク
200.85 抵抗2
200.20 抵抗1
199.77 ピボット
199.12 支持1
198.69 支持2
198.04 ローブレイク
スイス円
終値186.26 高値187.60 安値186.17
188.61 ハイブレイク
188.11 抵抗2
187.18 抵抗1
186.68 ピボット
185.75 支持1
185.25 支持2
184.32 ローブレイク
豪ドル円
終値97.74 高値97.99 安値97.52
98.45 ハイブレイク
98.22 抵抗2
97.98 抵抗1
97.75 ピボット
97.51 支持1
97.28 支持2
97.04 ローブレイク
NZドル円
終値85.82 高値86.49 安値85.81
86.95 ハイブレイク
86.72 抵抗2
86.27 抵抗1
86.04 ピボット
85.59 支持1
85.36 支持2
84.91 ローブレイク
カナダドル円
終値106.80 高値107.31 安値106.60
107.92 ハイブレイク
107.61 抵抗2
107.21 抵抗1
106.90 ピボット
106.50 支持1
106.19 支持2
105.79 ローブレイク